'Marquezov DNK se ni spremenil, vedno poskuša vse, tudi če se zdi nemogoče'

Do šova seveda ne bi prišlo, če Marc Marquez ne bi poskusil napasti Bagnaie in priti do zmage. A to mu tokrat kljub številnim prehitevanjem ni uspelo. Je pa dokazal, da je še vedno lačen zmage, ko se mu za to ponudi najmanjša priložnost. "Uspela mu je dobra dirka in zares cenimo te druge stopničke sezone. Čeprav fizično še ni stoodstotno pripravljen, je pokazal svoj duh in odločenost, ki ga je pripeljala do tu, kjer je," je Katalončev DNK skušal opisati Puig.

"Pomembna stvar, ki smo jo odnesli z dirkališča MotorLand Aragon, je ta, da se DNK Marqueza ni spremenil. Vedno poskuša, tudi ko je skorajda nemogoče, tudi takrat, ko se zaveda, da je ducati močnejši na ravnini. Nikoli se ni predal in za proizvajalca, kot je Honda, je pomembno imeti takšnega dirkača, kot je Marc," je še razložil Puig. "Bagnaia je bil zelo močan in ni delal napak," pa je Hondin šef pohvalil tudi zmagovalca dirke v Alcañizu. Za Bagnaio je to bila sploh prva zmaga v elitnem razredu motoGP. S tem, ko je za seboj pustil osemkratnega svetovnega prvaka, je bila zagotovo še slajša.