Marquezov mentor hvali varovanca: Tako umirjeni so le veliki dirkači

Nepozabna dirka, ki je v zadnjih štirih krogih prinesla kar enajst prehitevanj med Marcom Marquezom in Andreo Doviziosom , je v Buriramu zadovoljila apetite še tako petičnih ljubiteljev motociklizma. Med najbolj zadovoljnimi so bili spet v taboru Repsol Honde, kjer bodo lahko šampanjec za zmago Marca Marqueza v skupnem seštevku in s tem osvojitev sedmega Katalončevega naslova odprli že čez manj kot dva tedna v japonskem Motegiju.

Kariera katalonskega zvezdnika je tesno povezana z Emiliem Alzamoro, ki velja za zelo pomembno figuro iz ozadja, zanimiv pogovor pa so z njim po dirki v Buriramu opravili pri madridskem dnevniku AS.

Boljša strategija je spet pretehtala

"Z Marcom vedno uživaš in vedno je spektakularno. Ima zmagovito miselnost, ko pa ima možnosti za zmago, potem zna še naprej tvegati, četudi je v igri za naslov in ima veliko prednost,"je za AS dejal Alzamora.

"Vsaka dirka je svoja zgodba in tukaj je bil Marc zelo iznajdljiv, saj je vedel, da bi ga, če ga ne bi prehitel pred tistim zadnjih ovinkom, Dovizioso prehitel zaradi boljših pospeškov pri izhodu iz zadnjega ovinka. Vnovič je imel izjemno strategijo, najbolj pa preseneča umirjenost, ki jo kaže v takšnih situacijah. To počnejo le veliki."

'Lahko pride še do precejšnjih preobratov'

45-letni Alzamora, ki je ob koncu minulega tisočletja osvojil naslov v razredu 125cc, Marquezu polaga na dušo, da ni še nič odločenega, čeprav bi naslov lahko osvojil že na prihajajoči dirki v "domačem" Motegiju.

"Že na treningih je čutil, da je hiter, Honda pa je dobro delala na tem, da na ravninah med motocikli ne bi bilo velikih razlik, a vnovič je potrebno čestitati Marcu in ekipi. Potrebno je še naprej sanjati, čeprav, spet, z nogami na tleh, saj se naslovi izgubljajo, ko jih je potrebno le še potrditi,"opozarja Alzamora.

"Prihaja s 77 točkami (prednosti, op. a.) in dovolj bo že, da bo pred Doviziosom, zato je to dobra priložnost, a pomembno je, da bo naslov prišel, ko pač bo. Znotraj ekipe in znotraj HRC se je spet zelo dobro delalo, a lahko pride še do precejšnjih preobratov. Potrebno je še iti na Japonsko, tam maksimalno uživati. In če bodo tam takšne okoliščine ... Toda naslov bo dobrodošel, kjerkoli že."