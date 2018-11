Marquezu so na testiranjih prepovedali pasti

Navodila moštev niso nič nenavadnega v dirkaškem svetu, toda Marc Marquez je pred testom v Valencii dobil takšno navodilo, ki sodi v kategorijo 'saj ni res, pa je'. Vodilni možje moštva Honde so Špancu prepovedali, da na dvodnevnih testih na stezi Ricardo Tormo pade.

Prav ste prebrali, sedemkratni svetovni prvak namreč z najnovejšo različico Honde ni smel pasti, kar pomeni, da ni mogel najti limita - kakšne obremenitve njegova najnovejša japonska puščica lahko doseže."Menim, da sem dobro delal, že takoj sem se dobro počutil, bil sem hiter in močan. Nisem poskušal postavljati hitrejših časov kroga, saj smo mi prepovedali pasti. Če bi padel, bi me ekipa ubila," je v šali razkril Španec.

"Prepoved padca je bila predvsem mišljena zaradi mojega zdravstvenega stanja," je še dodal aktualni svetovni prvak. Marquez je bil v minuli sezoni dirkač, ki je v razredu motoGP največkrat končal na tleh. Na 19 prizoriščih je namreč padel kar 23-krat. Navodila moštva je tokrat upošteval do pike natančno, saj tudi sam ni želel, da bi poškodbo leve rame še poslabšal.

Španec si je med minulo sezono prvič izpahnil ramo, resnost poškodbe pa je skrbno skrival vse do konca dirke v Motegiju. Ko je osvojil sedmi naslov svetovnega prvaka je na novinarski konferenci le potrdil, da je imel velike težave in da bo potrebna operacija. Javnost je za njegovo skrivnost izvedela, ko si je ramo znova izpahnil ob slavju naslova skupaj s Scottom Reddingom.

Dirkače kraljevega razreda pred zimskim odmorom čaka še en test, 28. in 29. novembra bodo motorje preizkusili na stezi v Jerezu, kjer so v minulih dneh že testirali tudi dirkači razreda moto2 in motoE.