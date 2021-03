Marquezu po zadnjem pregledu zelena luč za intenzivnejše treninge

Marc Marquezje na zadnjem pregledu dobil zeleno luč za intenzivnejše treninge, saj naj bi opazili "zadovoljiv napredek" pri obnovi oziroma utrjevanju kostnega tkiva. To je bil tretji zdravniški pregled Marqueza po zadnjem operativnem posegu, potem ko so mu med zdravljenjem operirane desne nadlahtnice diagnosticirali psevdoartrozo.

Štirinajst tednov po operativnem posegu v Madridu, ki sta ga opravila dr. Samuel Antuna in Ignacio Roger de Ona, so iz ekipe Repsol Honda sporočili, da je "klinično in rentgensko" napredek "zadovoljiv", Kataloncu pa naj bi omogočal tudi "intenzivnejši program treningov za moč in gibljivost" v luči postopnega "povratka k tekmovanju na dirkah".

"Osredotočenost. #rehabilitacija," se je navijačem sredi tedna na družbenih omrežjih oglasil Marquez: