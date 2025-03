Marquezu se pred kvalifikacijami in sprintersko dirko smeji

"Na prvem prostem treningu sem imel nekaj težav, na drugem pa je bilo že veliko bolje. Toda razlog za to je bil, da na tej stezi prvič dirkam z Ducatijevim motociklom in še nisem imel pripravljenih nastavitev za elektroniko," je po petkovih treningih za uradno spletno stran tekmovanja začel razlagati Marquez.

Marc Marquez na argentinski stezi ni dirkal že vse od leta 2019, ko je na dirkališču Termas de Rio Hondo slavil zmago, a ga to več kot očitno ne ovira. Že prvi dan je nadoknadil šestletno odsotnost in na petkovih treningih ugnal konkurenco, kar je tekmecem po dominantni predstavi na uvodni dirki na Tajskem tekmecem dodatno pognalo strah v kosti. Poleg tega je izboljšal lastni rekord steze, ki ga je postavil leta 2014.

"Iz prvega v drugi prosti trening smo naredili korak naprej, še zlasti, kar se konstantnosti tiče. Ključno bo, da se v soboto prilagodimo razmeram na stezi, saj so te iz treninga v trening boljše. To bo zelo pomembno upoštevati pri stilu dirkanja in nastavitvah," je razmišljal pred dogajanja polnim sobotnim dnevom.

Marqueza pa bolj kot najhitrejši čas dneva in nov rekord steze veseli dejstvo, da ni hiter le v enem krogu, temveč da ima tudi izvrsten dirkaški ritem."Še bolj kot s hitrim krogom sem zadovoljen s svojim dirkaškim ritmom, ta je bil zares dober, tako s srednjo kot tudi z mehkejšo različico pnevmatike. Hitri krogi so vedno nekaj posebnega in tudi jutri bo pomembno, da startamo iz prve startne vrste, to je naš glavni cilj, a še bolj samozavestnega se počutim zaradi mojega dirkaškega ritma."