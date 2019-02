Marquezu skrili motocikel, zato se je glede treninga znašel po svoje

A že kmalu bo Marquez znova na motociklu, konec tedna je na sporedu še zadnji sklop treningov pred prvo dirko 10. marca, najboljše dirkače čakajo trije dnevi testiranj v Katarju (23. do 25. februar). Prva dirka bo na sporedu prav na dirkališču Losail v Katarju, testiranja pa so zadnji preizkus in so zelo pomembna za vsa moštva. Tokrat bo nared tudi novi Marquezov moštveni kolega Jorge Lorenzo, ki je prav tako moral na operacijo in je zaradi tega izpustil testiranja v Sepangu. A tudi Lorenzo bo do optimalne forme potreboval še kar nekaj prevoženih krogov in predvsem časa.