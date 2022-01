Marquezu zelena luč za treninge

Osemkratni svetovni prvak Marc Marquez je imel težave z diplopijo oziroma dvojnim vidom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po padcu je dobil pretres možganov, zaradi česar je moral izpustiti predzadnjo in zadnjo dirko lanske sezone za svetovno prvenstvo. "V ponedeljek je Marquez opravil še en zdravniški pregled, ki je potrdil, da je bilo zdravljenje uspešno in bo lahko nastopil na dirkah," so zapisali pri njegovem moštvu. Dodali so, da bo teden dni po treningu v Maleziji vadil še v Mandaliki v Indoneziji.