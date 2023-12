Martin napoveduje, da bo leto 2024 njegovo: Prepričan sem v naslov

Na koncu sezone je Francesco Bagnaia zbral 467 točk, Jorge Martin 428, tretji je bil Italijan Marco Bezzecchi s 329. Bagnia je v sezoni 2023 zbral sedem zmag na klasičnih dirkah in štiri na sprintih. V teh je bil sicer boljši Španec, dobil je devet sprinterskih dirk, manjkale pa so točke s klasičnih, kjer je zmagal na štirih. Je pa podprvak štirikrat v sezoni dosegel dvojček zmag na obeh dirkah konec tedna, medtem ko ima prvak tri takšne dosežke.

'Moja prednost je ubijalski instinkt' Še preden se je odpravil na zaslužen daljši počitek in po testiranjih v Valencii je Jorge Martin kramljal s španskimi mediji in napovedal, da bo leto 2024 njegovo. "Prihodnjo sezono bom spet v igri za naslov. To je najmanj, kar lahko rečem. Prepričan sem, da bom v igri za najvišja mesta ," za AS poudarja Španec, ki gre še korak dlje. "Še več, vidim se na najvišji stopnički zmagovalnega odra, ko bodo delili nagrade za skupni seštevek sezone," širi optimizem aktualni podprvak v kraljevem motociklističnem razredu. "Seveda se zavedam, da se mora marsikaj poklopiti, saj je konkurenca "strašna". Tudi kanček sreče je potreben, toda če odmislim vse te stvari, na katere pač nimaš vpliva, sem prepričan, da imam "opremo ", ki me bo vodila k laskavemu naslovu prvaka," je prepričan Martin.

"Vsako leto je težje priti do naslova in tako bo tudi v prihodnji sezoni. Iz dneva v dan se je treba dokazovati in napredovati. Če le malo zaspiš, te ni več," je bil brez dlake na jeziku za madridski športni časnik Martin, ki je v pravkar končani sezoni blestel predvsem na sprint dirkah. Devet zmag to le potrjuje ... "Te dirke so specifične. Gre za čisto hitrost, ki je nima vsak. Pomemben je tudi instinkt, ki te na teh krajših dirkah vodi. Drugače je na standardnih preizkušnjah, ki so precej bolj taktične," je pogovor končal Jorge Martin.