Martin: Bagnaia, Marquez in Bastianini so iz mene naredili boljšega dirkača

Čeprav motociklisti uživajo v zasluženem počitku, Jorge Martin še ni opravil z vsemi medijskimi obveznostmi. Aktualni prvak je v enem izmed nedavnih intervjujev svojim trem najbližjim tekmecem v minulem prvenstvu pripisal zasluge za to, da je na poti do premiernega naslova prvaka razreda motoGP postal boljši dirkač.

OGLAS

Jorge Martin je v četrti sezoni v razredu motoGP predvsem po zaslugi konstantne forme in majhnega števila napak osvojil elitno prvenstvo. S tem je Španec postal prvi dirkač neodvisne ekipe, ki je osvojil naslov v moderni dobi motociklističnega dirkanja in šele tretji Ducatijev svetovni prvak po Caseyju Stonerju, ki mu je to uspelo leta 2007 in Francescu Bagnai, ki je slavil lani in predlani.

Jorge Martin FOTO: MotoGP icon-expand

Martin, ki se je z Bagnaio drugo leto zapored do samega konca boril za naslov prvaka, se je nekdanjemu moštvenemu kolegu, kot tudi preostalima tekmecema Marcu Marquezu in Enei Bastianiniju, ki sta edina realno konkurirala za doseganje najvišjih mest tako na dirkah kot tudi v prvenstvu, zahvalil za boj. "Pecco Bagnaia, Marc Marquez in Enea Bastianini – vsi trije so iz mene naredili boljšega dirkača, zaradi njih sem dal vse od sebe. Ko ni zmagal eden od njih, je zmagal drugi, in vesel sem, da sem bil vedno v tem boju in to je bilo tisto, kar je naredilo razliko pred ostalimi dirkači," je priznal novopečeni dirkač in dodal: "Naslov je bilo zelo težko osvojiti, dosegli smo rekord po točkah, a vseeno slavili samo za 10 točk, kar že samo po sebi pove, da je bila konkurenca zelo močna. In to, da smo jih premagali, je neverjetno."

Jorge Martin in Francesco Bagnaia FOTO: AP icon-expand

Martin je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka za uradno spletno stran prvenstva dejal tudi, da je v minuli sezoni premagal najboljšo različico Bagnaie in Marqueza: "Neverjetno je bilo zmagati proti najboljšemu Peccu, saj je zmagal na kar 11 dirkah. Mislim, da je bil tudi Marc njegova najboljša različica. Morda ni imel najboljšega motocikla, toda vozil je neobremenjen in je bil zato najboljši Marc. Lahko vam zagotovim, da je vozil na meji zmogljivosti. In premagal sem oba. Zagotovo se moram še izboljšati, saj čeprav sem bil res konstanten, sem zmagal le na treh nedeljskih dirkah. Dvakrat sem padel, ko sem vodil, zato je vedno prostor za izboljšave in to bom tudi skušal storiti." V istem intervjuju je Martin opisal, kako si želi, da bi si ljubitelji motociklizma zapomnili njegovo kariero: "Želim postati legenda motoGP-ja, želim si, da bi se me spominjali kot neverjetnega dirkača, kot so Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi in Marc Marquez."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Aktualni prvak se bo z novim letom tudi uradno preselil k Aprilii, s katero bo branil težko prigaran naslov, ni pa še sporočil odločitve, ali bo v novi sezoni na novem motociklu sijala številka ena. Ko je Martin prejšnji mesec na testiranju v Barceloni debitiral z novim dirkalnikom RS-GP, je na Aprilii nosil številko 89.

Jorge Martin na Aprilii FOTO: Profimedia icon-expand

Je pa Španec, ki bo pred začetkom sezone 2025 dopolnil 27 let, tako na motokros tekmovanju v domači Španiji kot tudi na sprejemu pri Atleticu Madridu na Wandi Metropolitano, nosil številko ena.