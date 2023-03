'Martin bo imel cel paket, da se spusti v boj za prvaka'

"Da, tudi v boju za naslov prvaka bodo imeli kompleten paket," če se tako izrazim. "Skratka, ne bomo imeli prvo- in drugorazrednih dirkačev in ne bomo delali razlik," je milanskemu športnemu časniku zatrdil Ciabatti in spomnil, da je imel tudi Enea Bastianini lani kot član Pramaca povsem realne možnosti, da se zavihti na sam vrh. "Spomnite se. Lani je osvojil štiri zmage in bil vse do končnice prvenstva celo v igri za naslov. Spomnite se še, da mu takrat nihče ni strigel kril in mu na takšen ali drugačen način omejeval ambicij ali mu celo prepovedoval, da se s Francescom Pecco Bagnaio bori za naslov," je bil izvršni direktor rdečih brez dlake na jeziku v pogovoru za priznani milanski časnik.