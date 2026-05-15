Martin bo moral dokazati, da mu steza v Barceloni res ustreza

Z najlepšo popotnico je v Katalonijo pripotoval Jorge Martin, ki je po dveh zmagah na VN Francije v Le Mansu zaostanek za vodilnim Marcom Bezzecchijem v skupnem seštevku stopil na vsega točko.
28-letnik je ob prihodu v Barcelono doživel bučen sprejem v navijaški coni, kjer je navdušil tudi s plesnimi gibi v slogu Michaela Jacksona.
Drugi ljubljenec španskega občinstva Marc Marquez je bil tokrat prisoten le prek video povezave, saj še vedno okreva po dveh operacijah in ga tako ne bo na VN Katalonije.
Marcov mlajši brat Alex ob rojaku Martinu velja za drugega favorita, saj mu katalonska steza zelo ustreza, kar je pokazal že lani. "Steza je tekoča in ne daje veliko oprijema. To mi ustreza, v takih razmerah lahko naredim veliko prednost, zato sem hiter. Tukaj sem naredil ogromno krogov, zato jo zelo dobro poznam," je povedal Alex Marquez.
Da mu je zelo pri srcu, je na druženju z mediji potrdil tudi Jorge Martin, vendar bodo morali dirkači te besede spremeniti v dejanja.
