Martin bo moral dokazati, da mu steza v Barceloni res ustreza

Z najlepšo popotnico je v Katalonijo pripotoval Jorge Martin, ki je po dveh zmagah na VN Francije v Le Mansu zaostanek za vodilnim Marcom Bezzecchijem v skupnem seštevku stopil na vsega točko.

28-letnik je ob prihodu v Barcelono doživel bučen sprejem v navijaški coni, kjer je navdušil tudi s plesnimi gibi v slogu Michaela Jacksona.

Drugi ljubljenec španskega občinstva Marc Marquez je bil tokrat prisoten le prek video povezave, saj še vedno okreva po dveh operacijah in ga tako ne bo na VN Katalonije.