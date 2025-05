Jorge Martin potrdil: Po koncu sezone zapuščam Aprilio

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jorge Martin, ki se v letošnji sezoni spopada s številnimi težavami, je potrdil, da bo po koncu sezone zapustil moštvo Aprilia. Veliko je bilo govora o klavzuli, ki mu omogoča odstop od pogodbe in predčasno prekinitev sodelovanja, če po prvih šestih dirkah sezone ni med najhitrejšimi dirkači. Čeprav, ali zaradi tega, ker je bil Španec večino sezone 2025 zaradi poškodbe odsoten z dirkališč, naj bi bil pripravljen Aprilii ponuditi dodaten čas, a do dogovora očitno ni prišlo.

V luči dogajanja je sicer moštvo pred VN Velike Britanije podalo uradno izjavo, v kateri je zavrnilo možnost predčasne prekinitve pogodbe in jasno sporočilo, da pričakuje, da bo Martin izpolnil svojo pogodbeno obveznost, ki velja do konca leta 2026.

Dirkač sedaj odgovarja, da pogodbe ni kršil in da je vse, kar si želi to, da ima nadzor nad svojo prihodnostjo. V paddocku se sicer že šušlja, da bi lahko bil njegov naslednji cilj Honda, kjer si želijo okrepiti svoje vrste z izkušenim in dokazano hitrim dirkačem.

Med "zmešnjavo", ki je nastala, je Aprilia na dirki v Silverstonu slavila zmago z Marcom Bezzecchijem, kar je generalni direktor Massimo Rivola označil kot jasno sporočilo Martinu – naš motocikel je zmagovalno orožje.