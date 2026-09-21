Martin bo za naslov tvegal tudi zdravje: 'Sezono bom nadaljeval brez posega'

Jorge Martin je po zmagi na sprint dirki in drugem mestu na glavni preizkušnji za VN Avstrije sporočil, da se je premislil glede operacije, ki jo je še pred kratkim napovedoval zaradi težav z arm pumpom oziroma sindromom kroničnega utesnitvenega mišičnega sindroma. Po dirki v Misanu je namreč priznal, da ima resne težave z desno roko, zaradi katerih je med preizkušnjo izgubljal hitrost.

Jorge Martin FOTO: VOYO

"Imel sem težave z arm pumpom. Očitno nekaj ni v redu in ugotoviti moramo, kako naprej," je takrat dejal španski dirkač. Po uspešnem avstrijskem koncu tedna pa je njegovo stališče drugačno.

'Operacija? Za zdaj ne'

"Počutim se dobro. Še nisem stoodstotno pripravljen in v zadnjih krogih sem nekoliko trpel, vendar ne tako kot v Italiji. Težava me pri vožnji ni omejevala in ne mislim, da sem bil zaradi nje počasnejši. Zato menim, da bomo nadaljevali na ta način. Zdaj ni pravi trenutek za operacijo, saj je kirurški poseg veliko tveganje. Počakal bom, si odpočil in skušal iz sebe izvleči največ," je po dirki povedal Martin.

Ni povsem jasno, ali je odločitev posledica dejanskega izboljšanja zdravstvenega stanja ali pa je nanjo vplival tudi položaj v prvenstvu.

Vrnil se je na vrh prvenstva

Dejstvo je, da je Martin po odličnem nastopu na Red Bull Ringu znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku MotoGP. Pred najbližjim zasledovalcem, rojakom Marcom Marquezom, ima zdaj 12 točk prednosti.

Jorge Martin FOTO: Profimedia

Vodilni položaj v boju za naslov svetovnega prvaka je gotovo dodaten razlog, da dirkač Aprilie v odločilnem delu sezone ne želi tvegati z operacijo in morebitnim daljšim okrevanjem.