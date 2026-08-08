Martin suvereno do zmage na sprinterski dirki v Silverstonu

Jorge Martin je na sprinterski dirki vodil praktično od začetka do konca. Njegova najbližja zasledovalca pa sta bila Ai Ogura in italijanski dirkač Fabio Di Giannantonio. V ozadju so dirkali povratnik po poškodbi Marco Bezzecchi in aktualni svetovni prvak Marc Marquez ter njegov brat Alex Marquez.

Od naštetih je na koncu največ iztržil Bezzecchi, ki se je tri kroge pred koncem prebil pred Di Giannantonia, saj ga je potisnil na četrto mesto. Prvi dve mesti sta v svojih rokah čvrsto držala Martin in Ogura, med katerima je bilo 1,8 sekunde razlike, medtem ko je Bezzecchi že zaostajal več kot 2,5 sekunde. Takšen vrstni red je bil tudi ob koncu dirke.