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MotoGP

Martin suvereno do zmage na sprinterski dirki v Silverstonu

Silverstone, 08. 08. 2026 16.40 pred enim dnevom 2 min branja 20

Avtor:
R.S. STA
Jorge Martin

Vodilni dirkač v prvenstvu Jorge Martin je zmagovalec sprinta v Silverstonu. Španec je tako izkoristil najboljši startni položaj, ki si ga je priboril na kvalifikacijah, in še nekoliko povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Drugo mesto je zasedel Ai Ogura, ki tako v prvenstvu drži stik s Špancem, na tretje mesto pa se je uvrstil Marco Bezzecchi, za katerega je to vrhunski rezultat po vrnitvi po poškodbi.

Jorge Martin je na sprinterski dirki vodil praktično od začetka do konca. Njegova najbližja zasledovalca pa sta bila Ai Ogura in italijanski dirkač Fabio Di Giannantonio. V ozadju so dirkali povratnik po poškodbi Marco Bezzecchi in aktualni svetovni prvak Marc Marquez ter njegov brat Alex Marquez.

Od naštetih je na koncu največ iztržil Bezzecchi, ki se je tri kroge pred koncem prebil pred Di Giannantonia, saj ga je potisnil na četrto mesto. Prvi dve mesti sta v svojih rokah čvrsto držala Martin in Ogura, med katerima je bilo 1,8 sekunde razlike, medtem ko je Bezzecchi že zaostajal več kot 2,5 sekunde. Takšen vrstni red je bil tudi ob koncu dirke.

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"Delo, ki smo ga opravili, se je ob koncu izplačalo. Danes je bila težka dirka. Sprinterska zmaga je vedno nekaj posebnega, pri čemer je ta še toliko slajša, saj je bila dosežena po poletnem premoru," je po zmagi povedal Martin.

Jorge Martin je slavil že 19. sprintersko zmago v karieri.
Jorge Martin je slavil že 19. sprintersko zmago v karieri.
FOTO: Profimedia

Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je na koncu zasedel šele deveto mesto, medtem ko je bil njegov brat četrti. Peti je bil Di Giannantonio, šesti pa Pedro Acosta.

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Martin je v letošnji sezoni zbral 220 točk, s čimer vodi v skupnem seštevku pred Oguro, ki je zbral 17 točk manj. Tretje mesto s 193 točkami zaseda Bezzecchi.

Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
Razpored dirkaškega vikenda za VN Velike Britanije
FOTO: 24ur.com
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17.40

Hvala ker ste bili z nami!

To je z naše strani za danes vse, hvala ker ste bili z nami in se nam znova pridružite jutri, ko bomo pospremili še zadnje dejanje na dirkališču v Silverstonu.

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17.28

Martin z zmago povečal prednost v prvenstvu

Španec je z 19. sprintersko zmago še povečal prednost pred najbližjimi zasledovalci. Dirkač Aprille ima sedaj 17 točk prednosti pred Oguro in 27 točk pred moštvenim kolegom Marcom Bezzecchijem.

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17.26

Martin zmagovalec sprinta

Vodilni dirkač prvenstva je slavil pred Oguro in Bezzecchijem

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17.25

Zadnji krog!

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17.21

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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KOMENTARJI20

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Callux
08. 08. 2026 21.20
Sprint, kjer je veliko odločila ogromna obraba zadnje pnevmatike, ki je sploh pri Ducatiju danes bila kar negativno presenečenje.. Hkrati pa je bil lep odraz trenutnega stanja med proizvajalci in samega vrstnega reda med njimi.. Če bi se moral po današnjem dogajanju odločiti za enega favorita, bi izbral Oguro.. Če je tako visoko lahko na dirkališču, ki mu res ne leži, potem bi znal biti do konca sezone še zelo nevaren..
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+3
3 0
Semek
08. 08. 2026 21.11
komentatorja ne bosta dozivela orgazma danes zaradi marca🤣
Odgovori
+5
6 1
Samo navijač
08. 08. 2026 20.31
Jezdek kaj ti si poznavalec ??? cesa ??? 20 let z leseno zlico. Zlehtnoba te skup drzi, to je pa tudi vse.
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-4
0 4
Miha1999
08. 08. 2026 20.00
Ko bo enkrat MM zaključil izjemno kariero, bomo tudi mi izgubili izjemnega poznavalca in veleuma širikopoteznih idej in teorij zarot, našega Jezdimir- ja. Vendar nič zato, eni odidejo v večnost, spet drugi v pozabo. Ajmo Marc, 10 naslov je bližje, kot si nekateri želijo👍
Odgovori
-8
1 9
Semek
08. 08. 2026 21.11
🤣🤣
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+4
5 1
Kaktus - x
09. 08. 2026 19.03
Še boš trpel, če končno že enkrat ne spregledaš.
Odgovori
+1
1 0
Tenma
08. 08. 2026 19.48
jezdimir, ti znaš samo komentirati, če je Markec za 3 mestom ali pa odstopi. Torej ga zelo spremljaš. Vsi vemo da si njegov navijač, saj ne spacaš enga posta brez da njega omeniš.
Odgovori
-4
0 4
Miha1999
08. 08. 2026 19.41
Sramotno je klofutanje svetovno znanih oseb, no po drugi strani pa, od kje izhaja njegov mentor , nič nenavadnega a ne poznavalci moto GP - ja.
Odgovori
-3
2 5
Kaktus - x
09. 08. 2026 13.26
Cviliš!
Odgovori
+3
3 0
Miha1999
08. 08. 2026 19.40
Zakaj se ob klofutanju Bezecijja ni razvil takšen komentar, vprašam za soseda, ga full zanima🤔
Odgovori
-5
1 6
Kaktus - x
09. 08. 2026 13.27
Bolečina ne popušča, še bom bolelo, še!
Odgovori
+3
3 0
Jezdimir...hehehe
08. 08. 2026 19.00
Čestitke prvim trem za suvereno predstavo, predvsem odličen povratek Bezzecchija po poškodbi, med tem ko Markec sramotno, tako kot smo od njega vsi poznavalci tudi pričakovali, lekcija ki mu jo je dal bodoči moštveni kolega pričakovana, čeprav vozi bistveno počasnejšega KTM, drugo leto bo Markec še kako trpel saj je očitno da ni dorasel, če smo realni.
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+8
9 1
bandit1
08. 08. 2026 18.37
Nekaj je šlo hudo narobe na tej dirki, vsekakor smo mnenja v gostilni da komentiranje.
Odgovori
+1
1 0
Uporabnik1935308
08. 08. 2026 18.37
Ali se res ne,da v napisati vrstnega reda?
Odgovori
+3
3 0
Realist46
08. 08. 2026 18.20
Jah nimaš kaj 1 komentator je fan Marqeza. Drugi komentator pa tudi samo ne navija toliko kot prvi komenetator. Pa sej to ni nič takega. Če bi mene dali komnetirati F1 od leta 1996 - 2006 bi bil pa samo Schumacher celo dirko glavni igralec. Pa tudi če bi odstopil na dirki bi potem še pol ure govorili o tem kaj je bil vzrok. Samo mislim da mi noben tega ni zameril ker takrat je bil Šumi v Sloveniji zelo popularen 90% je navijalo zanj. Ostali 10% ki pa ni so mu bili pa samo fovš k je z rdečo kanto vse scat peljal. Tako pač je.
Odgovori
+7
10 3
Jezdimir...hehehe
08. 08. 2026 19.02
Je pa težko poslušat stalno nabijanje o počasnem Markecu med tem ko cela četa hitrih mladcev odlično dirka.
Odgovori
+9
10 1
Arthur
08. 08. 2026 17.28
Tako zanič komentiranja še ni bilo.
Odgovori
+15
16 1
barbamama
08. 08. 2026 19.39
Ja, tale Jurman je res uspavanka. Kaj se tip sili komentirat, če dveh stavkov ne spravi skupaj? Tip čist brez energije in karizme. Dajte ga prosim odstranit, ker pokvari celo dirko
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+5
5 0
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