Martin suvereno do zmage na sprinterski dirki v Silverstonu

Jorge Martin je na sprinterski dirki vodil praktično od začetka do konca. Njegova najbližja zasledovalca pa sta bila Ai Ogura in italijanski dirkač Fabio Di Giannantonio. V ozadju so dirkali povratnik po poškodbi Marco Bezzecchi in aktualni svetovni prvak Marc Marquez ter njegov brat Alex Marquez.
Od naštetih je na koncu največ iztržil Bezzecchi, ki se je tri kroge pred koncem prebil pred Di Giannantonia, saj ga je potisnil na četrto mesto. Prvi dve mesti sta v svojih rokah čvrsto držala Martin in Ogura, med katerima je bilo 1,8 sekunde razlike, medtem ko je Bezzecchi že zaostajal več kot 2,5 sekunde. Takšen vrstni red je bil tudi ob koncu dirke.
"Delo, ki smo ga opravili, se je ob koncu izplačalo. Danes je bila težka dirka. Sprinterska zmaga je vedno nekaj posebnega, pri čemer je ta še toliko slajša, saj je bila dosežena po poletnem premoru," je po zmagi povedal Martin.
Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je na koncu zasedel šele deveto mesto, medtem ko je bil njegov brat četrti. Peti je bil Di Giannantonio, šesti pa Pedro Acosta.
Martin je v letošnji sezoni zbral 220 točk, s čimer vodi v skupnem seštevku pred Oguro, ki je zbral 17 točk manj. Tretje mesto s 193 točkami zaseda Bezzecchi.
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