Martin dobil sprint dirko in prepolovil zaostanek za Bagnaio

V uvodnem krogu sprint dirke sta si pol sekunde prednosti pridirkala Luca Marini in Alex Marquez, za njima pa je potekal neposreden dvoboj med Jorgejem Martinom in Francescom Bagnaio. Dirko so zaradi trka hitro zaključili Enea Bastianini, Aleix Espargaro in Miguel Oliveira, Italijan Fabio Di Giannantonio pa je odlično formo potrdil tudi na sprintu in po treh krogih prehitel Bagnaio.