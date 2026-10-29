Martin se kljub zlomu roke po manj kot tednu dni vrača na motocikel

Jorge Martin po poškodbi roke še ni obupal nad naslovom svetovnega prvaka, vse moči pa je usmeril v zdravljenje in rehabilitacijo. Kljub hudim bolečinam in negotovosti bo dirkač Aprilie, potem ko je s strani zdravniške službe dobil zeleno luč, nastopil na uvodnem prostem treningu v Sepangu. Po končanem treningu bo prvak razreda MotoGP iz leta 2024 moral opraviti še dodaten pregled, na katerem bodo zdravniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški konec tedna.

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"Prejemam vso potrebno oskrbo, da bi čim bolje okreval in v Sepangu nastopil v najboljšem možnem stanju," je pred dirkaškim koncem tedna dejal Martin, ki bo tako storil vse v boju za naslov, kjer trenutno zaostaja deset točk za vodilnim Marcom Marquezom.

Spremljajte MotoGP na Kanalu A in VOYO. FOTO: 24ur.com

Motociklisti elitnega razreda bodo v Sepangu prvi prosti trening opravili v petek ob 3.45, nato pa bo ob 8.00 sledil še drugi prosti trening. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na VOYO.