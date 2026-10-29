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MotoGP

Martin se kljub zlomu roke po manj kot tednu dni vrača na motocikel

Sepang, 29. 10. 2026 11.13 pred 23 minutami 1 min branja 2

Avtor:
R.S.
Jorge Martin

Jorge Martin je s strani zdravnikov dobil zeleno luč za nastop na prvem prostem treningu za Veliko nagrado Malezije, ki jo bo gostil Sepang. Dirkač Aprilie bo tako na motocikel sedel manj kot teden dni po zlomu roke, ki ga je utrpel na sprintu v Avstraliji.

Jorge Martin po poškodbi roke še ni obupal nad naslovom svetovnega prvaka, vse moči pa je usmeril v zdravljenje in rehabilitacijo. Kljub hudim bolečinam in negotovosti bo dirkač Aprilie, potem ko je s strani zdravniške službe dobil zeleno luč, nastopil na uvodnem prostem treningu v Sepangu. Po končanem treningu bo prvak razreda MotoGP iz leta 2024 moral opraviti še dodaten pregled, na katerem bodo zdravniki ocenili, ali je sposoben nadaljevati dirkaški konec tedna.

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"Prejemam vso potrebno oskrbo, da bi čim bolje okreval in v Sepangu nastopil v najboljšem možnem stanju," je pred dirkaškim koncem tedna dejal Martin, ki bo tako storil vse v boju za naslov, kjer trenutno zaostaja deset točk za vodilnim Marcom Marquezom.

Spremljajte MotoGP na Kanalu A in VOYO.
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FOTO: 24ur.com

Motociklisti elitnega razreda bodo v Sepangu prvi prosti trening opravili v petek ob 3.45, nato pa bo ob 8.00 sledil še drugi prosti trening. Celotno dogajanje boste lahko spremljali v prenosu na VOYO.

Urnik za Veliko nagrado Malezije.
Urnik za Veliko nagrado Malezije.
FOTO: 24ur.com
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jorge martin motogp sepang

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KOMENTARJI2

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Mean Cat
29. 10. 2026 11.56
Mrbit pa sam nakladajo .....in ni nic zlomljenega ....rosi bi ze vedu kk je to
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0 0
AyrtonS
29. 10. 2026 11.29
Jaz mu želim srečno in varno na stezi, če je bila pa to pametna odločitev bomo pa videli že jutri
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