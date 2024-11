Martin z zaključno žogico za naslov prvaka, lahko Bagnaia odloži njegovo zmagoslavje?

Zdi se, da je španski motociklist Jorge Martin vedno bližje svojemu prvemu naslovu svetovnega prvaka v razredu motoGP. Po sobotni zmagi na sprinterski dirki in ničli Francesca Bagnaie je svojo prednost pred Italijanom v skupnem seštevku s 17 povečal na 29 točk. V primeru, da na glavni dirki osvoji vsaj devet točk več kot Bagnaia, bo 26-letnik v Maleziji že lahko proslavljal do sedaj največji uspeh v karieri. Aktualni svetovni prvak bo to skušal preprečiti in njegovo slavje odložiti vsaj do zadnjega prizorišča sezone. Odgovor na vprašanje, ali bo Martin izkoristil že prvo zaključno žogico, bo znan po glavni dirki za veliko nagrado Malezije, ki se bo začela ob 8.00, prenašali jo bomo na Kanalu A in VOYO.