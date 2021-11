Martin in Miller dopolnila zmago Bagnaie, a prihodnjo sezono si želita še več

Na zadnji dirki letošnje sezone, ki je minila v znamenju dirkaškega slovesa Valentina Rossija, je s trojno zmago slavilo moštvo Ducatija. Francescu Bagnaiji sta se na zmagovalnem odru pridružila novinec leta Jorge Martin, čigar nastop je bil zaradi zastrupitve s hrano pod vprašajem, ter Avstralec Jack Miller, ki je tako drugič zapored osvojil tretje mesto. Novi svetovni prvak v elitnem motociklističnem razredu je že pred tem postal Fabio Quartararo, ki je današnjo VN Valencie zaključil na petem mestu.

Trije Ducatiji so tokrat v Valencii pometli s konkurenco. Četrte zmage v sezoni se je razveselil Francesco Bagnaia, ki je sezono končal na drugem mestu v skupni razvrstitvi, z manj kot sekundo zaostanka pa sta se v cilj pripeljala še dva dirkača na Ducatijih.

Drugo mesto in četrte stopničke v sezoni si je pridirkal 23-letni Jorge Martin, ki si je tudi prislužil naslov novinca leta v elitnem motociklističnem razredu. Po bitki, ki jo je Španec noč pred dirko bil z zdravstvenimi težavami, je za mladega Španca drugo mesto še toliko slajše: "Dirka je bil preprosto mučna. Od desetih zvečer pa do pete ure zjutraj nisem spal, bruhal sem in se boril s samim sabo, zato sem mislil, da današnje dirke sploh ne bom mogel začeti. Tako da hvala zdravnikom, ki so mi pomagali. Skrbelo me je, ker nisem jedel vse od včerajšnjega kosila, saj sem se bal, kako bom z energijo na tako fizični dirki. Dal sem vse od sebe, bil sem povsem osredotočen in nisem delal napak. V zadnjih krogih me je priganjal Jack (Miller), tako da sem moral predvsem v zadnjem krogu dirkati na vse ali nič. Drugo mesto na koncu je zato neverjetno, prvič sem osvojil drugo mesto v krstni motoGP sezoni. Vesel sem, da sem končal sezono s stopničkami, saj to meni in moji ekipi predstavlja motivacijo za naprej."

Popolno Ducatijevo zmagoslavje je s tretjim mestom dopolnil Jack Miller, ki je še petič v sezoni stopil na stopničke in drugič zapored, saj je bil tretji tudi pred tednom dni na VN Algarveja. Kljub dobremu rezultatu je bil 26-letnik nekoliko razočarana nad svojim previdnim pristopom k dirki: "Na začetku sem želel nekoliko prihraniti gumi, a fantje so takoj pritisnili in ko so me začeli en za drugim prehitevati, sem si rekel, da je sedaj dovolj skrbi, saj mi niti ohranjene gume ne bodo veliko pomagale na koncu. Krogi so kar leteli eden za drugim in uspelo se mi je prebiti do tretjega mesta, a žal sem prepozno začel napadati."

Je pa bil Avstralec vseeno zadovoljen za dominanco Ducatijevih motociklov, saj za italijansko moštvo nastopa že vse od leta 2017 in je bil zadnjih nekaj let ključen mož za moštveni napredek: "Ampak hej, kakšen dan! Trije Ducatiji na stopničkah, prepričan sem, da bi nam to prineslo moštveno zmago, če je ne bi osvojili že prej. Če se ozrem na celotno sezono, je bila ta zame in mojo ekipo zelo dobra in upam, da bo naslednja še boljša."