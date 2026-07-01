Martin in Ogura od naslednje sezone pri Yamahi

"Z veseljem pozdravljamo Jorgeja Martina in Aija Oguro v tovarniški ekipi Yamaha, saj leta 2027 začenjamo novo obdobje. Prisotnost dirkačev takšnega kova poudarja našo ambicijo in zaupanje v projekt," je v izjavi po prestopu dejal generalni direktor Yamahe Paolo Pavesio.

Za Martina selitev k Yamahi pomeni konec turbulentnega obdobja pri Aprilii. Njegovo prvo sezono pri proizvajalcu iz Noala leta 2025 bi zlahka opisali kot porazno leto, potem ko ga je vrsta hudih poškodb pripeljala celo do tega, da je razmislil o morebitnem odhodu od italijanske znamke. Letos pa je prvak iz leta 2024 z dvigom forme poskrbel, da se ponovno bori za zmago v prvenstvu. Vodstvo Yamahe je januarja pospešilo prizadevanja za Martina, potem ko je postalo jasno, da bo Fabio Quartararo prestopil k Hondi.