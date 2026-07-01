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MotoGP

Martin in Ogura od naslednje sezone pri Yamahi

Ljubljana, 01. 07. 2026 13.07 pred 52 minutami 2 min branja 1

Avtor:
R.S.
Jorge Martin in Ai Ogura

Potem ko je postalo jasno, da bosta po koncu letošnje sezone tovarniško ekipo Yamahe zapustila nekdanji prvak v kraljevskem razredu Fabio Quartararo in njegov sedanji moštveni kolega Alex Rins, smo dobili odgovor na vprašanje, kdo bo v naslednji sezoni nadomestil omenjena dirkača. K japonskemu proizvajalcu se selita trenutno vodilni dirkač razreda MotoGP Jorge Martin in zmagovalec zadnje dirke v Assenu Ai Ogura.

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"Z veseljem pozdravljamo Jorgeja Martina in Aija Oguro v tovarniški ekipi Yamaha, saj leta 2027 začenjamo novo obdobje. Prisotnost dirkačev takšnega kova poudarja našo ambicijo in zaupanje v projekt," je v izjavi po prestopu dejal generalni direktor Yamahe Paolo Pavesio.

Za Martina selitev k Yamahi pomeni konec turbulentnega obdobja pri Aprilii. Njegovo prvo sezono pri proizvajalcu iz Noala leta 2025 bi zlahka opisali kot porazno leto, potem ko ga je vrsta hudih poškodb pripeljala celo do tega, da je razmislil o morebitnem odhodu od italijanske znamke. Letos pa je prvak iz leta 2024 z dvigom forme poskrbel, da se ponovno bori za zmago v prvenstvu. Vodstvo Yamahe je januarja pospešilo prizadevanja za Martina, potem ko je postalo jasno, da bo Fabio Quartararo prestopil k Hondi.

Preberi še Yamaha tudi uradno potrdila odhod Quartararoja in Rinsa

Ogura, ki je na zadnji dirki v Assenu poskrbel za prvo japonsko zmago v najelitnejšem razredu po 22 letih, odkar je Makoto Tamada zmagal v Motegiju, je postal prvi japonski tovarniški dirkač Yamahe. "Aijev napredek v zadnji sezoni in pol je bil izjemen. Njegov talent, delovna etika in potencial nam vlivajo zaupanje, da lahko postane eden najboljših voznikov v prvenstvu. Hkrati smo še posebej ponosni, da v tovarniški ekipi Yamahe pozdravljamo japonskega voznika," je nad prestopom navdušen Pavesio.

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motogp yamaha jorge martin ai ogura

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Zanzibar1
01. 07. 2026 13.46
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