Martin je Baganii tokrat priznal premoč: Dovolj je bilo, podelal sem se

Francesco Bagnaia je že v prvem ovinku dirke poletel mimo novinca Pedra Acoste in prevzel vodstvo. Dvakratni prvak je celotno dirko vozil v ospredju, za njim pa se je z enajstega mesta na drugo povzpel še vedno vodilni v skupnem seštevku Jorge Martin . Dirkač Pramaca je vseskozi pritiskal na Italijana in se v nekem trenutku celo približal na manj kot sekundo zaostanka, a na koncu je Bagnaii vendarle moral priznati premoč.

Za to naj bi bil kriv dogodek v tretjem ovinku štiri kroge pred koncem. "Zagotovo sem zaostanek za njim zmanjševal in mislil sem, da bi ga lahko prehitel. Videl sem, da je Pecco (Bagnaia) pritiskal, saj je naredil nekaj napak v enajstem ovinku. Rekel sem si: 'Dobro, na plin pritiskaj kot hudič.' Rekel sem si, da bom začel tudi jaz pritiskati in vse je bilo pod nadzorom. Bil sem na robu, ampak pod nadzorom. Potem pa mi je v tretjem ovinku sprednji del močno ušel izpod nadzora. Rešil sem se s komolcem. Izgubil sem približno dve sekundi, podelal sem se in si rekel: 'Dobro, dovolj je bilo.' Zagotovo moramo zaradi prvenstva razmišljati o teh 20 točkah, saj sem dirko začel na 11. mestu," je svoj pogled na dirko z novinarji podelil Martin.