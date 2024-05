Martin je prepričan, da se je Ducati že odločil: Če me ne želijo, grem drugam

Jorge Martin (129 točk) je na VN Francije nadaljeval odličen začetek sezone in z zmagama na sobotni sprint in nedeljski glavni dirki svojo prednost na vrhu skupnega seštevka še povečal. Aktualni prvak Francesco Bagnaia (91 točk) na drugem mestu za Špancem zaostaja krepkih 38 točk.

Jasno je, da Enea Bastianini ne bo prejel ponudbe za podaljšanje sodelovanja po tej sezoni. Tako da se za mesto poleg prvaka Bagnaie zdaj potegujeta zgolj Marquez in Martin. Jorge Martin že dolgo ne skriva želje, da bi sedel na najhitrejši motocikel v karavani.

Mlajši Španec verjame, da je to mesto zaslužil: "Mislim, da ne morem nič več dokazati. Kar se tiče moje prihodnosti lahko povem, da prihodnjih nekaj dirk ne bo spremenilo ničesar. Ne glede na to ali zmagam, ali padem, menim, da sem že zdaj storil dovolj in zelo sem zadovoljen s svojimi predstavami."