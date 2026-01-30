Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Jorge Martin FOTO: MotoGP

Ni skrivnost, da si je Jorge Martin Aprilio želel zapustiti že po koncu sezone 2025, vendar tovarna iz Noaleja od pogodbe, veljavne do konca letošnjega leta, ni želela predčasno odstopiti. Aprilii je takrat v bran stopilo tudi vodstvo tekmovanja in Španec bo tako tudi letos dirkal na italijanskem motociklu. A prestopa željni prvak iz leta 2024 si je še pred začetkom nove sezone očitno že našel novega delodajalca - kot vse kaže, bo prihodnjo sezono dirkal pri Yamahi. Po poročanju portala Motorsport.com, je dogovarjanje med Martinom in japonskim proizvajalcem že pri koncu.

Yamaha za prihodnjo sezono nujno potrebuje nove dirkaške moči, potem ko je svoje slovo napovedal nekdanji prvak Fabio Quartararo. Kot smo že poročali, bo Francoz v sezoni 2027 dirkač Honde.

Pedro Acosta FOTO: MotoGP

Dogajanju na dirkaški tržnici v prvenstvu motoGP pa še ni videti konca. Španski časnik AS namreč poroča, da se je za prestop že dogovoril tudi Pedro Acosta. Mladi Španec, ki na svojo prvo zmago v elitnem razredu še čaka, naj bi ob koncu letošnje sezone zapustil KTM in zasedel mesto Francesca Bagnaie pri tovarniški ekipi Ducatija. Acosta bi tako moči združil z aktualnim prvakom Marcom Marquezom, ki sicer pogodbe z Ducatijem še ni podaljšal, vendar se v motociklistični karavani pričakuje, da bo sedemkratni prvak razreda MotoGP tudi v prihodnjem letu dirkal na rdečem motociklu. Špančevo mesto pri KTM-u bi lahko nadomestil Maverick Viñales, medtem ko se Bagnaio najpogosteje povezuje z moštvom Valentina Rossija in Aprilio.

Pedro Acosta na svojo prvo zmago med elito še čaka. FOTO: MotoGP