Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Ni skrivnost, da si je Jorge Martin Aprilio želel zapustiti že po koncu sezone 2025, vendar tovarna iz Noaleja od pogodbe, veljavne do konca letošnjega leta, ni želela predčasno odstopiti. Aprilii je takrat v bran stopilo tudi vodstvo tekmovanja in Španec bo tako tudi letos dirkal na italijanskem motociklu.
A prestopa željni prvak iz leta 2024 si je še pred začetkom nove sezone očitno že našel novega delodajalca - kot vse kaže, bo prihodnjo sezono dirkal pri Yamahi. Po poročanju portala Motorsport.com, je dogovarjanje med Martinom in japonskim proizvajalcem že pri koncu.
Yamaha za prihodnjo sezono nujno potrebuje nove dirkaške moči, potem ko je svoje slovo napovedal nekdanji prvak Fabio Quartararo. Kot smo že poročali, bo Francoz v sezoni 2027 dirkač Honde.
Dogajanju na dirkaški tržnici v prvenstvu motoGP pa še ni videti konca. Španski časnik AS namreč poroča, da se je za prestop že dogovoril tudi Pedro Acosta. Mladi Španec, ki na svojo prvo zmago v elitnem razredu še čaka, naj bi ob koncu letošnje sezone zapustil KTM in zasedel mesto Francesca Bagnaie pri tovarniški ekipi Ducatija.
Acosta bi tako moči združil z aktualnim prvakom Marcom Marquezom, ki sicer pogodbe z Ducatijem še ni podaljšal, vendar se v motociklistični karavani pričakuje, da bo sedemkratni prvak razreda MotoGP tudi v prihodnjem letu dirkal na rdečem motociklu.
Špančevo mesto pri KTM-u bi lahko nadomestil Maverick Viñales, medtem ko se Bagnaio najpogosteje povezuje z moštvom Valentina Rossija in Aprilio.
Acosta sicer govorice o prestopu zaenkrat zanika."Trenutno se še nismo z nikomer pogovarjali. Mislim, da imam za seboj zelo dobro ekipo in najpomembneje je, da se osredotočim na doseganje rezultatov v letu 2026, kar bo proizvajalcem omogočilo, da me opazijo," je dejal nekdanji prvak razredov Moto3 in Moto2.
Podal pa je tudi svoje napovedi o tem, kako se bodo dirkači razporedili po ekipah za sezono 2027."Mislim, da bi lahko Fabio Quartararo ostal pri Hondi skupaj s Jorgejem Martinom. Viñalesa vidim pri KTM-u in Joana Mira bi rekel pri Yamahi. Alexa Marqueza in Marca Bezzecchija vidim pri Aprilii, Marc pa bo ostal pri Ducatiju."
