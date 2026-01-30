Naslovnica
MotoGP

Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Sepang, 30. 01. 2026 15.41

Avtor:
Ž.Ž.
Jorge Martin

Dirkaška tržnica v prvenstvu motoGP se je še pred prvimi predsezonskimi testiranji dodobra razvnela. Po novici, da Fabio Quartararo zapušča Yamaho in se seli k Hondi, so v javnost že pricurljale novice o novih prestopih. Jorge Martin naj bi po koncu letošnje sezone zapustil Aprilio in postal dirkač Yamahe, Pedro Acosta pa naj bi pri Ducatiju zasedel mesto Francesca Bagnaie in postal moštveni kolega aktualnega prvaka Marca Marqueza.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: MotoGP

Ni skrivnost, da si je Jorge Martin Aprilio želel zapustiti že po koncu sezone 2025, vendar tovarna iz Noaleja od pogodbe, veljavne do konca letošnjega leta, ni želela predčasno odstopiti. Aprilii je takrat v bran stopilo tudi vodstvo tekmovanja in Španec bo tako tudi letos dirkal na italijanskem motociklu.

A prestopa željni prvak iz leta 2024 si je še pred začetkom nove sezone očitno že našel novega delodajalca - kot vse kaže, bo prihodnjo sezono dirkal pri Yamahi. Po poročanju portala Motorsport.com, je dogovarjanje med Martinom in japonskim proizvajalcem že pri koncu.

Preberi še Quartararo se seli k Hondi

Yamaha za prihodnjo sezono nujno potrebuje nove dirkaške moči, potem ko je svoje slovo napovedal nekdanji prvak Fabio Quartararo. Kot smo že poročali, bo Francoz v sezoni 2027 dirkač Honde.

Pedro Acosta
Pedro Acosta
FOTO: MotoGP

Dogajanju na dirkaški tržnici v prvenstvu motoGP pa še ni videti konca. Španski časnik AS namreč poroča, da se je za prestop že dogovoril tudi Pedro Acosta. Mladi Španec, ki na svojo prvo zmago v elitnem razredu še čaka, naj bi ob koncu letošnje sezone zapustil KTM in zasedel mesto Francesca Bagnaie pri tovarniški ekipi Ducatija.

Acosta bi tako moči združil z aktualnim prvakom Marcom Marquezom, ki sicer pogodbe z Ducatijem še ni podaljšal, vendar se v motociklistični karavani pričakuje, da bo sedemkratni prvak razreda MotoGP tudi v prihodnjem letu dirkal na rdečem motociklu.

Špančevo mesto pri KTM-u bi lahko nadomestil Maverick Viñales, medtem ko se Bagnaio najpogosteje povezuje z moštvom Valentina Rossija in Aprilio.

Pedro Acosta na svojo prvo zmago med elito še čaka.
Pedro Acosta na svojo prvo zmago med elito še čaka.
FOTO: MotoGP

Acosta sicer govorice o prestopu zaenkrat zanika."Trenutno se še nismo z nikomer pogovarjali. Mislim, da imam za seboj zelo dobro ekipo in najpomembneje je, da se osredotočim na doseganje rezultatov v letu 2026, kar bo proizvajalcem omogočilo, da me opazijo," je dejal nekdanji prvak razredov Moto3 in Moto2.

Podal pa je tudi svoje napovedi o tem, kako se bodo dirkači razporedili po ekipah za sezono 2027."Mislim, da bi lahko Fabio Quartararo ostal pri Hondi skupaj s Jorgejem Martinom. Viñalesa vidim pri KTM-u in Joana Mira bi rekel pri Yamahi. Alexa Marqueza in Marca Bezzecchija vidim pri Aprilii, Marc pa bo ostal pri Ducatiju."

motogp jorge martin yamaha honda ducati pedro acosta marc marquez francesco bagnaia fabio quartararo

'Želja po dirkanju za tovarniško ekipo ostaja, toda pri Gresiniju sem srečen'

Quartararo se seli k Hondi

Callux
31. 01. 2026 15.41
Dva dni nazaj je naj bi Martin zaključeval podrobnosti glede dveletne pogodbe pri Yamahi.. Danes naj bi bila glavna kandidata za sedež pri Yamahi Alex Marquez in Pecco Bagnaia.. Ko pride do prestopnih govoric, pa res ni nikoli dolgčas pri ustvarjanju novic..
+7
7 0
FIRBCA
31. 01. 2026 13.39
Bravo Fabio dalec najboljsi tekmovalec Honda se dviguje Fabio bo se prvak.
+4
5 1
Mean Cat
31. 01. 2026 11.22
Spet neko nakladanje brez osnove in preverjenih dejstev
-1
3 4
