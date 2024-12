Martin osvojitev naslova proslavil tudi v svojem rojstnem kraju

"Sanse" , kot pogovorno rečejo mestu v okolici Madrida, se lahko pohvali z novim svetovnim prvakom v elitnem razredu. Kako ponosni so na uspeh njihovega Jorgeja Martina , so krajani pokazali na bučnem sprejemu, ki so ga pripravili zanj.

"Tu v mojem mestu so ljudje divji, že na paradi z motocikli je bilo vzdušje izjemno. Slavje po osvojenem naslovu je še veliko boljše, kot sem pričakoval, zelo uživam v teh trenutkih. Imel bom še kar nekaj časa, da se osredotočim na naslednjo sezono, sedaj pa je čas, da samo proslavljam in uživam," je za spletno stran prvenstva povedal novopečeni prvak.

"Nikoli si nisem predstavljal, da se bom znašel na seznamu svetovnih prvakov elitnega razreda. Zagotovo pa so bile to moje sanje, uspelo mi je pri 26-ih letih in čutim, da imam pred sabo še dolgo kariero ter upam, da je to šele začetek," je še sklenil.

Sprejema se je udeležil tudi Martinov dober prijatelj Aleix Espargaro, ki je na zadnji veliki nagradi v Barceloni sklenil dirkaško kariero.