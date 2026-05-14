Martin ne obožuje le motociklov, pač pa tudi kolesarstvo, Rogliča in Pogačarja

Letošnja sezona razreda MotoGP bi bila po petih prizoriščih težko bolj napeta. Sezono je s tremi zaporednimi zmagami odlično odprl Marco Bezzecchi, svojo formo pa je počasi stopnjeval tudi Jorge Martin, ki po popolnem koncu tedna in dvojnem slavju v Franciji za vodilnim Italijanom zaostaja le še za točko.
Vikend v katalonski prestolnici lahko tako prinese spremembo na vrhu lestvice, kljub polnemu in napetemu sporedu pa se je najboljši dirkač leta 2024 ustavil pred našim mikrofonom in svojo pozornost za nekaj trenutkov z motociklov preusmeril na kolesa.
Španec nikoli ni skrival svojega navdušenja nad kolesarstvom, tega pa je moč zaznati tudi iz njegovih besed. "To je eden izmed najboljših načinov treninga in eden izmed najboljših športov na svetu," meni Martin, ki je na kolo sedel tudi minuli konec tedna v Le Mansu, kjer je bilo na startu tudi nekaj slovenskega pridiha.
"Nisem še bil v Sloveniji, ampak je neverjetno, kako tam kolesarijo. O Tadeju Pogačarju je nesmiselno izgubljati besede. V Le Mansu sem s Primožem Rogličem doživel eno najboljših izkušenj v življenju. Užival sem v vožnji z njim in v pogovoru, ki sva ga imela. Je zares dober človek, s katerim sem si blizu. Poskusil si ga bom ogledati na Vuelti," je dejal Martin, ki verjame, da lahko v Barceloni prevzame vodstvo v skupnem seštevku.
