Martin: Nekateri bi bili besni, razočarani, jaz pa sem srečen!

Jorge Martin sezone ni zaključil tako, kot si je zamislil. V boju za naslov prvaka je moral priznati premoč Italijanu Francescu Bagnaii, ki je svojo drugo prvenstveno zmago kronal s prvim mestom. Španec je na drugi strani dirko kmalu zaključil v pesku, pri tem pa je s sabo popeljal tudi Marca Marqueza, ki pa se zaradi tega ni pretirano jezil, čeprav je bila to njegova zadnja dirka na Hondi. Grd padec ni terjal poškodb, Španca pa sta si ob koncu dirke segla v objem. Novemu (staremu) prvaku pa: "Čestitke Peccu, mislim, da je imel fantastično leto!"

icon-expand Jorge Martin sezone ni zaključil po pričakovanjih. FOTO: AP

Po tem, ko je Španec Jorge Martin doživel šok v boju za naslov prvaka, se je na koncu z dvignjeno glavo in iskrenim nasmehom veselil drugega mesta, ki ga je dosegel v skupnem seštevku sezone. "Ja, resnica je takšna, da bi vam kdo lahko rekel, da je to absolutna žalost, bes, bolečina, ampak sam čutim srečo. Hvaležen sem svoji ekipi, ki jo imam. Mislim, da je to šele začetek, mislim, da je pred mano še veliko let, ko se bom lahko boril za naslov prvaka. V naših načrtih tudi letos ni bilo, da se borimo za naslov, ampak da se uvrstimo na prva tri mesta. To nam je uspelo z odliko. Vesel sem za vse to, kar smo dosegli."

"Mislim, da mi je bilo povsem jasno, kar se tiče prvenstva, da je skoraj nemogoče, sploh, ker sem videl, da Pecco vodi. Toda kljub vsemu sem se želel posloviti z zmago. Naša strategija je bila, da poskušamo zmagati na dirki, ki je že tako zapletena. In na takšen lep način zaključiti sezono. To me bolj jezi kot pa dejstvo, da nisem osvojil prvenstva. Mislim, da nisem izgubil danes, ampak je bila to cena napak, sploh v prvem delu sezone. Nismo bili konkurenčni in precej smo trpeli," pojasnjuje. Načrti za prihodnjo sezono so precej optimistični: "Da, zagotovo, o tem sploh ni dvoma. Tako, kot sem že dejal, to je šele začetek. Mislim, da je potencial, ki sem ga pokazal letos, izjemen. Zelo zaupam v svojo ekipo, pa tudi vase. Imamo veliko prostora za napredek. Zame je to šele drugo leto v elitnem razredu, tako, da se še vedno učim. Boril sem se že za prvenstvo, kar so zagotovo pomembne izkušnje. Tudi na tehnični ravni, na materialni ravni, nam nič ne manjka. Imamo vse, kar je mogoče, da se lahko borimo za svetovno prvenstvo. Upam, da bom lahko prihodnje leto naslov prinesel v Španijo."

