VN Tajske: Dirka razreda moto3: Alonso in Masia v boju za zmago

Jorge Martin in Francesco Bagnaia že nekaj časa bijeta hudo bitko s številnimi padci, zmagami, izmenjavanji vodstva in predvsem izjemnimi potezami na dirkališčih karavane motoGP. Na zadnjih petih nedeljskih dirkah pred VN Tajske je Martin zmagal dvakrat, Bagnaia enkrat. A Martinove predstave na petkovih treningih in sobotni sprint dirki so napovedovale nov uspeh nepopustljivega dirkača moštva Prima Pramac ter še bolj napet boj na zadnjih treh prizoriščih sezone.