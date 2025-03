Martin: Nisem si misli, da se lahko okrevanje vleče tako dolgo

Aktualni prvak je zato moral izpustiti dirkaška vikenda v Sepangu in Argentini, ne bo pa ga tudi konec tega tedna na tretjem dirkaškem vikendu v Argentini, a upa, da se bo aprila vrnil v prvenstvo in vsaj na papirju začel z obrambo naslova prvaka, ki bo skoraj zagotovo neuspešna.

"Ne vem, kdaj se bom vrnil, vendar sem že v trenažnem procesu. Dobro jem, lahko se smejim in kašljam, česar prej nisem mogel, ker so me bolela rebra," je razkril Martin in o fizični pripravljenosti še v šali dodal: "Nekega dne me je poklical Massimo Rivola in me vprašal, koliko sem pridobil na teži zaradi poškodbe ... Povedal sem mu, da nekaj kilogramov ... štiri, če sem iskren! Toda zdaj lahko normalno treniram in verjamem, da se bom hitro vrnil k svojemu cilju."