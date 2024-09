Martin po koncu tedna v Aragoniji: Postal sem bolj zrel dirkač

"Dal sem vse od sebe, a Marc je bil na njegovem najvišjem nivoju in nemogoče ga je bilo premagati. Nisem se počutil najboljše ta konec tedna, veliko smo spreminjali nastavitve motocikla. Mislim, da sem dosegel najboljši možen rezultat. Če izvzamemo Marca, sem bil precej hitrejši od vseh ostalih. V tem trenutku bijem bitko predvsem s Francescom Bagnaio , zato je pomembno, da sem hitrejši od njega," je bil z doseženim v Aragoniji zadovoljen Martin.

Marc Marquez je bil na domačih tleh nepremagljiv. Dobil je vse proste treninge, osvojil najboljši startni položaj, slavil na sprinterski dirki in popoln konec tedna okronal še z zmago na nedeljski dirki. Edini, ki je lahko vsaj približno držal korak z osemkratnim svetovnim prvakom je bil njegov rojak Jorge Martin .

"Težko je bilo dirkati na tako umazani stezi, tako da sem zelo vesel, da sem uspel ostati zbran vse do konca." Ponosen sem, da sem se uspel pobrati po padcu v kvalifikacijah. Po navadi mi to ni uspelo tako dobro. Zdi se mi, da sem postal bolj zrel dirkač."

Za piko na i novim stopničkam na sprinterski in klasični preizkušnji pa je Španec znova prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Po zaslugi trka med njegovim glavnim tekmecem Bagnaio in Alexom Marquezom njegova prednost pred Italijanom sedaj znaša 23 točk.

"Mislim, da v tem trenutku prvenstvo ni tako pomembno. Seveda je pomembno, da smo zraven, ampak še pomembneje pa je, da smo vedno konkurenčni," 26-letnik ne želi preveč pogledovati na točkovanje svetovnega prvenstva. Se pa veseli dirke za veliko nagrado San Marina, ki jo je lani končal kot prvi. "V Misanu sem lani zmagal, toda to bo zelo težko ponoviti pred italijanskimi navijači. Domači dirkači bodo zagotovo hitri, mislim pa, da se lahko borim za zmago."

Čeprav je Marquez v skupnem seštevku že 70 točk za njim, pa ga Martin še ni dokončno odpisal iz boja za končno slavje. "Marc je daleč, a če začne zmagovati na vseh koncih tedna, lahko postane kandidat za naslov prvaka. Pred dvema dirkama je bil Enea Bastianini tisti, ki je pridobival v skupnem seštevku in kazal znake, da bi se lahko vmešal v boj za skupno zmago, zdaj pa je spet nekoliko dlje. Toda mislim, da je Marc našel nekaj, tukaj in v Avstriji je bil zelo hiter. Je eden najboljših dirkačev in se lahko bori za naslov," je sklenil vodilni v skupnem točkovanju.