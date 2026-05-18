Martin po padcu na testiranju odpeljan v bolnišnico

Svetovni prvak iz leta 2024 je na dirkališču v Barceloni preživel zelo zahteven teden, ki se je končal brez osvojenih točk. Jorge Martin je padel že v petek zjutraj med prvim prostim treningom, sledil je nov padec, zaradi česar je moral v prvi del kvalifikacij, tretji padec pa se mu je pripetil proti koncu uvodnega kvalifikacijskega dela.
Martin je nato padel še v sprintu, ko je vozil na šestem mestu, možnost za uvrstitev na stopničke na glavni dirki pa mu je že v prvem krogu ponovljenega starta odneslo trčenje z Raulom Fernandezom. Potem ko je le teden dni prej v Le Mansu Aprilii priboril dvojno zmago, se je njegov seštevek padcev v Barceloni po ponedeljkovem padcu na testiranju po dirki povzpel že na šest.
Martin je v ponedeljek dopoldne padel, zaradi česar je bila preizkušnja za kratek čas prekinjena z rdečo zastavo. Španca so z reševalnim vozilom odpeljali v medicinski center in mu namestili opornico za vrat. Aprilia je zdaj potrdila, da v medicinskem centru niso odkrili zlomov, a je bil Martin odpeljan v bolnišnico na dodatne preglede.
"Po padcu v sedmem zavoju so Jorgeja Martina odpeljali v medicinski center dirkališča na preglede, predvsem levega komolca in desne noge. Pregledi niso pokazali vidnih zlomov, vendar so se odločili, da Martina odpeljejo v bolnišnico v Barceloni na dodatne preiskave," so sporočili iz Aprilie.
Martina so lani pestile poškodbe, zaradi katerih je nastopil le na sedmih dirkaških koncih tedna, saj je moral večkrat prisilno počivati. Zaradi decembrske operacije predhodnih poškodb je izpustil tudi prvo predsezonsko testiranje letošnjo zimo. Po zahtevnem koncu tedna Martin v skupnem seštevku za vodilnim v prvenstvu in ekipnim kolegom Marcom Bezzecchijem zaostaja 15 točk.
