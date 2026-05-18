Martin po padcu na testiranju odpeljan v bolnišnico

Svetovni prvak iz leta 2024 je na dirkališču v Barceloni preživel zelo zahteven teden, ki se je končal brez osvojenih točk. Jorge Martin je padel že v petek zjutraj med prvim prostim treningom, sledil je nov padec, zaradi česar je moral v prvi del kvalifikacij, tretji padec pa se mu je pripetil proti koncu uvodnega kvalifikacijskega dela.

Martin je nato padel še v sprintu, ko je vozil na šestem mestu, možnost za uvrstitev na stopničke na glavni dirki pa mu je že v prvem krogu ponovljenega starta odneslo trčenje z Raulom Fernandezom. Potem ko je le teden dni prej v Le Mansu Aprilii priboril dvojno zmago, se je njegov seštevek padcev v Barceloni po ponedeljkovem padcu na testiranju po dirki povzpel že na šest.

Martin je v ponedeljek dopoldne padel, zaradi česar je bila preizkušnja za kratek čas prekinjena z rdečo zastavo. Španca so z reševalnim vozilom odpeljali v medicinski center in mu namestili opornico za vrat. Aprilia je zdaj potrdila, da v medicinskem centru niso odkrili zlomov, a je bil Martin odpeljan v bolnišnico na dodatne preglede.