Martin po padcu na sprintu: Sem živ in na varnem, kar je najbolj pomembno

Jorge Martin je v Avstralijo prišel kot vodilni dirkač v prvenstvu z le dvema točkama prednosti pred branilcem naslova iz lanske sezone Marcom Marquezom, ki bo Avstralijo zapustil kot vodilni dirkač v najelitnejšem motociklističnem razredu. Dirkač Ducatija je ponovno prevzel vodstvo z zmago na sprint dirki, katero je v osmem krogu zaznamoval grd padec Martina, ki ga je po padcu in stiku s peskom večkrat grdo premetavalo.

Že takoj je bilo znano, da gre morda za poškodbo hujše narave, saj so morali Španca na varno odnesti na nosilih. Prvi rentgenski posnetki, ki jih je dirkač Aprilie opravil na prizorišču, so pokazali zlom koželjnice desne podlakti in sum na zlom spodnjega konca podlahtnice blizu zapestja. Prvak razreda MotoGP iz leta 2024 se je po končanem sobotnem dogajanju odpravil v Melbourne, kjer bo opravil dodatne preiskave na poškodovani roki. Še preden pa je Španec zapustil prizorišče, je na hitro podal prve izjave po grdem padcu.

"Počutim se dobro. Zaradi grdega padca so še vedno prisotne bolečine. Odšel bom v Melbourne, kjer bom opravil nadaljnje preiskave, ki bodo pokazale resnost poškodbe," je uvodoma dejal nesrečni Martin in nadaljeval: "Sem živ in na varnem, kar je najbolj pomembno. Vesel sem, da se ni zgodilo kaj hujšega, trenutno se zdi, da sem poškodoval majhno kost, tako da sem vesel," je zaključil Španec.

Pred dirkači v razredu MotoGP je le še sklepno dogajanje dirkaškega vikenda na Phillip Islandu, ki se bo zaključilo v noči na nedeljo ob 4.15 zjutraj z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.