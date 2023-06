Martin po sprint dirki tudi na nedeljski dirki ugnal Bagnaio

Ogrevanje pripadlo Bezzecchiju, Marquez po padcu do nove poškodbe in odstopa od dirke

Na ogrevanju pred glavnim dejanjem VN Nemčije so sicer prevladovali Ducatiji, med katerimi je bil najhitrejši Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), tik za njim pa sta bila zmagovalec sobotne sprint dirke Jorge Martin (Prima Pramac Racing) in vodilni v svetovnem prvenstvu Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team).

Dirko je najbolje startal Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing), ki se je iz tretjega startnega položaja izstrelil na prvo mesto. A je Avstralec le nekaj ovinkov po prevzemu vodstva storil veliko napako in predse spustil kar tri Ducatijeve dirkače. Bagnaia se je postavil v ospredje in začel narekovati tempo, a ga je po le enem krogu prehitel Martin, ki je dobil dvoboj že na sobotni sprint dirki. Čeprav sta KTM-ova dirkača dobro startala, pa ju je začel kmalu lovit Martinov moštveni kolega Johann Zarco (Prima Pramac Racing), ki se je po nekaj krogih prebil na četrto mesto.

Pravega tempa pa ni našel Bezzecchi, ki je s petega startnega mesta padel na sedmo in se zanj boril z Aleixom Espargarojem (Aprilia Racing). Drugi dirkač Aprilie Maverick Vinales (Aprilia Racing) pa je imel medtem ogromno smole, saj mu je 23 krogov pred koncem odpovedal motor in tako kot dan pred tem, dirke tudi tokrat ni dokončal. Bezzecchi se je z nekaj truda le otresel Espargaroja in nato prehitel še Millerja, ki je po bliskovitem startu vozil vse slabše.

V bitki za tretje mesto je Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) sprva izzival Luco Marinija (Mooney VR46 Racing Team) in ga dvajset krogov pred koncem tudi prehitel. To je krog zatem uspelo tudi Zarcoju, ki je počasi začel loviti tudi Južnoafričana. 12 krogov pred koncem je Binder storil napako in v osmem ovinku letel iz steze in končal v pesku, francoski dirkač pa se je tako zavihtel na tretje mesto. Marini je medtem polzel v ozadje, saj ga ja prehitel tudi moštveni kolega Bezzecchi.

Devet krogov do konda pa menjava v vodstvu. Bagnaia je pogumno švignil prek Španca in z drsenjem rešil prvi položaj. Martin je aktualnemu prvaku ostal 'prilepljen' na zadnji del motorja in po dveh krogih na drugem mestu uspešno izvedel napad za prevzem vodstva. Ne le kolena, tudi komolce sta moral uporabiti Martin in Bagnaia, ki sta bila na Sachsenringu razred zase.