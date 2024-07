Martin po zapravljeni zmagi: Ta konec tedna sem bil boljši od Bagnaie

OGLAS

Jorge Martin je Sachsenring zapustil razočaran. Še dva kroga pred koncem nedeljske dirke je kazalo na zanj popoln dirkaški konec tedna, v katerem je že osvojil najboljši startni položaj in sprintersko preizkušnjo, v svojih rokah pa je imel tudi zmago na klasični dirki. A Španec bo po nedeljskem padcu dva kroga pred ciljem veliko nagrado Nemčije poskušal čimprej odmisliti.

"Ni veliko za razlagati. V tem trenutku je še težko analizirati, kaj se je zgodilo. A to ni čas za dajanje izgovorov, konec koncev, če je prišlo do padca, je prišlo do napake," Martin še ni našel razloga za svoj zdrs v pesek, s katerim ni zapravil le zmage, temveč tudi vodstva v skupnem seštevku. Vodilni v točkovanju za naslov prvaka je sedaj Francesco Bagnaia, ki ima deset točk več od Španca.

"Mislim, da smo svoje delo opravljali izvrstno vse do tega zdrsa. Zagotovo je frustrirajoče. Škoda, ker sem do padca dirkal zares izjemno. Ocenjujem, da sem bil ta konec tedna po nivoju dirkanja celo boljši od Bagnaie. Res je, da sem padel in nisem dokončal svojega dela, toda zmagal sem v soboto na sprinterski dirki in na kvalifikacijah," se izgubljene priložnosti zaveda lanski podprvak.

"Sedaj je pravi trenutek, da razumem, zakaj se mi to dogaja. Že drugič sem iz vodstva zdrsnil v pesek. Ne vem, ali je to psihična pripravljenost ali način vožnje, toda nekaj je treba izboljšati. Lahko se jočeš, toda to nič ne koristi. Ni druge, kot da se poberem in analiziram, kaj se je zgodilo. Zagotovo se bom naučil iz tega in ponovno zmagoval," je pred mikrofoni poskušal ostati pozitiven Martin.

Veliko so o Špančevem padcu imeli za povedati tudi njegovi konkurenti. "Mislim, da je zaviral zelo pozno. Verjetno je bolje izgubiti dve desetinki sekunde, kot odpeljati preširoko in zavreči vodstvo v skupnem seštevku," je svoje mnenje delil Luca Marini. "Mislim, da sta Martin in Bagnaia vozila povsem na meji," je menil Maverick Vinales, ter priznal, da je prvi ovinek steze zelo zahteven in je tam treba biti zelo previden. Da je imel med dirko na tem ovinku težave pa je priznaval tudi Jack Miller. Sedaj bodo imeli dirkači daljši premor od dirkanja, kar je dovolj časa za Martina, da zbere misli. "Imam tri tedne, da vidim, kaj je šlo narobe in kako se izboljšati. Raje vidim, da se mi to zgodi zdaj, kot konec sezone v Maleziji," še dodaja 26-letni dirkač ekipe Pramac.