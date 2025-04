Martin potuje v Katar, nastop 'verjeten'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, Jorge Martin jo je slabo odnesel na testiranjih pred novo sezono svetovnega prvenstva v razredu motoGP. Španec je uvodni dan testiranj na dirkališču Sepang v Maleziji po padcu končal v bolnišnici. Sedemindvajsetletni motociklist, ki se je po zmagi v SP 2024 z Ducatijem preselil k Aprilii, je po padcu poročal o bolečinah v levem stopalu in desni dlani, potem ko je na istem treningu padel še drugič.

Martin je končal 13 krogov, preden je izgubil nadzor nad novim motociklom in ga je vrglo visoko v zrak. Ob padcu je najprej trdo pristal na levem stopalu, potem pa je tudi z glavo udaril v asfalt, tako da so uvodni dan predčasno končali z rdečo zastavo.

Po treningu so ga odpeljali na preglede v bolnišnico, kjer so ugotovili zlom v desni dlani in levem stopalu. Martin, ki je po novem član italijanske tovarniške zasedbe Aprilie, je padel tudi na novembrskih testiranjih v Barceloni. A kot kaže je rehabilitacija bolj ali manj uspešno končana.