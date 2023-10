Martin: Pred nami je še deset dirk, zato padca ne vidim kot katastrofo

Jorge Martin je VN Indonezije začel odlično in še s četrto zaporedno zmago na sprint dirki poskrbel, da je vsaj za eno noč prevzel vodstvo v skupnem seštevku prvenstva motoGP. Prednost sedmih točk, ki si jo je španski dirkač pridirkal na sprint dirki, bi lahko nadgradil z zmago še na klasični nedeljski dirki, a se to ni zgodilo. Martin je na nedeljski dirki sicer prepričljivo vodil in drvel novi zmagi na proti, a 14 krogov pred koncem storil napako, zaradi katere je ostal praznih rok. Napako dirkača moštva Prima Pramac Racing je izkoristil njegov največji tekmec Francesco Bagnaia , ki se je še s šesto zmago v sezoni znova vrnil na vrh skupnega seštevka.

"Do padca sem dirkal odlično," je za motoGP.com povedal Martin, ki je za uradno spletno stran prvenstva tudi opisal svoj padec: "V enajstem ovinku sem zapeljal nekoliko preširoko ... tja, kjer se mi je zdelo, da se nabira nekaj umazanije. In na žalost sem imel prav. Škoda, ker je bila to edina napaka, ki sem jo naredil v 13 krogih, ki sem jih opravil." Ob tem pa je dodal, da tudi v padcu vidi nekaj pozitivnega: "Bil sem predan, osredotočen in vse je šlo dobro. Vesel sem, da sem bil najhitrejši in da mi nihče ni mogel bil blizu. Vesel sem, da sem bil tako hiter. Imel sem popoln nadzor nad svojim motociklom, pnevmatikami in bil sem samozavesten, a to je dirkanje in lahko se zgodi prav vse."