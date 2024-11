Martin: pri Ducatiju verjetno obžalujejo, da so me spustili iz rok

Če se je še na začetku sezone 2024 zdelo, da bo Jorge Martin po koncu sezone napredoval iz Ducatijeve satelitske ekipe v tovarniško, se to ni zgodilo, saj so se vodilni možje italijanskega moštva namesto za Martina odločili za Marca Marqueza . Španec, ki je nato postal najboljši dirkače sezone, pa je podpisal dvoletno pogodbo z Aprilio in v nedavnem gostovanju pri španski televiziji La Revuelta dejal, da pri Ducatiju zagotovo obžalujejo, da so ga izpustili iz rok.

26-letni Španec kljub odločitvi Ducatije ne goji nobenih zamer do italijanskega moštva. Ravno nasprotno, ob nastopu na španski televiziji se je vodilnim možem javno zahvalil za pomoč pri osvojitvi naslova prvaka razreda motoGP: "Ko si tovarniški dirkač, vsi delajo zate in si prizadevajo, da bi postal prvak, vendar so mi pri Ducatiju nudili enako pomoč kot Bagnai in za to sem jim hvaležen. Res je, da sem imel včasih občutek, kot da se nas je 12 članov moje ekipe borilo proti dvesto ali tristo članom tovarniške ekipe, vendar se zahvaljujem Ducatiju, da ni storil ničesar proti nam. Nihče tega ni pričakoval, vsi so pričakovali, da se bo v zadnjih nekaj dirkah zgodilo kaj nenavadnega. Vendar so bili zelo plemeniti in to je občudovanja vredno."