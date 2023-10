Martin realen: Za zmago nisem imel možnosti, odslej brez tveganj

Na glavni dirki za VN Avstralije je dolgo kazalo, da bo Jorge Martin z zmago še zaostril boj za naslov prvaka. Španec je vodil od prvega do zadnjega kroga, vmes imel že tri sekunde in pol prednosti, vendar so ga v zadnjem krogu prehiteli kar štirje. Dirkač Ducatija je po dirki priznal, da se mu tveganje z izbiro pnevmatik ni izplačalo.

Jorge Martin je bil edini od peterice dirkačev, ki se je v zadnjem krogu pomerila za zmago, z mehko sprednjo pnevmatiko. Vsi ostali so se odločili za srednjo trdoto in čeprav je dolgo kazalo, da je 25-letni Španec s tveganjem zadel terno, je na koncu imela prav četverica. Martina, ki je vodil 26 od 27 krogov, je najprej prehitel kasnejši zmagovalec Johann Zarco, v istem zavoju pa je mimo svojega glavnega konkurenta za naslov prvaka švignil še Francesco Bagnaia. Tik pred koncem sta Španca ugnala tudi Fabio Di Giannantonio in Brad Binder. PREBERI ŠE Zarco po zgodovinski zmagi: Presenetilo me je, da je Martin tako popustil Martin: Šest krogov pred koncem sem začel trpeti "Sedaj je lahko razumeti, da odločitev za mehko pnevmatiko ni bila prava, a je, kar je," razočaranja po dirki ni skrival Španec, ki sedaj za Bagnaio v skupnem seštevku zaostaja za 18 točk. "Na začetku sem se počutil dobro. Ohranjal oziroma celo večal sem razliko v primerjavi z drugimi, potem pa je nekje šest krogov pred koncem sledil moment, ko sem začel trpeti." Kot je nadaljeval Madridčan, mu je bilo hitro jasno, da s takšnim tempom ne bo uspel zadržati prednosti: "Videl sem, da se mi iz ozadja bližajo. Ko so v zadnjem krogu v dveh zavojih nadoknadili pol sekunde, mi je bilo jasno, da ne bom zmagal." Bagnaia povečal prednost, zato tveganje ne pride več v poštev Martin je dirkaški vikend na Phillip Islandu dočakal z 18 točkami zaostanka v skupnem seštevku. Med sobotno dirko je dolgo kazalo, da bo zaostanek za Bagnaio zmanjšal na vsega šest, a je Italijan na koncu prišel celo do drugega mesta, tako da je razlika med vodilnima trenutno 27 točk. "Od zdaj naprej bo najbolj pomembno, kdo bo storil manj napak. Nič več tveganja s pnevmatikami. Uporabljam bom iste kot moji nasprotniki, potem pa bomo videli," bo v zaključku sezone nekoliko bolj previden Martin. Johann Zarco je na VN Avstralije slavil zgodovinsko zmago. FOTO: MotoGP Tudi Marquez in Espargaro sta se opekla Poleg Martina sta z mehko sprednjo pnevmatiko tvegala tudi Marc Marquez in Pol Espargaro in se oba opekla. Prvi je s petega mesta zdrsnil na petnajsto, drugi pa z devetega na osemnajsto. "Lani nam je mehka guma tu prinesla stopničke, letos pa se tveganje ni izplačalo. Upal sem, da bo dirka nekoliko počasnejša, a ko je Martin prevzel vodstvo, so bili moji upi končani," je svojo napako priznal Marquez. PREBERI ŠE Zarco s prehitevanjem v zadnjem krogu do zmage na Phillip Islandu Nekoč serijski prvak elitnega razreda je bil presenečen, da se je Martin, ki je še vedno v boju za naslov prvaka, odločil za isto tveganje. "Zjutraj je bil s srednjo gumo izjemno hiter, zato nisem razumel njegove izbire. Nisem vedel, ali želi napasti na začetku ali bo gumo hranil za konec. Ko se je že na začetku odpeljal, sem si rekel: 'Okej, očitno je prepričan vase.' Na koncu se mu ni izplačalo." Marquez je bil na koncu bolj kot s svojim izkupičkom vesel za Johanna Zarcoja, ki je v 120. dirki kariere med elito prišel do premierne zmage. "Čudno je bilo, da tako dober dirkač še nikoli prej ni zmagal, zato mu grejo vse čestitke, zaslužil si je to zmago," je dejal starejši od bratov Marquez.