MotoGP

Martin se v sezoni 2027 vidi pri Yamahi skupaj z Bagnaio

Ljubljana, 14. 02. 2026 15.20 pred enim dnevom 2 min branja 4

Avtor:
Ž.Ž.
Jorge Martin

V ospredju dogajanja prvenstva motoGP ostajajo govorice o dirkaških prestopih za sezono 2027. Svojo napoved, kako se bodo dirkači razporedili po dirkaških moštvih, je podal tudi predlanski svetovni prvak Jorge Martin. Sebe je umestil k Yamahi, na drugo stran garaže japonskega proizvajalca pa je postavil Francesca Bagnaio, pri tovarniškem Ducatiju pa poleg Marca Marqueza vidi Pedra Acosto.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: MotoGP

Jorge Martin naj bi imel za prihodnje leto že zagotovljen sedež pri Yamahi, vendar Španec glede svoje prihodnosti še naprej ostaja skrivnosten. Je pa zato s toliko večjim veseljem ugotavljal in napovedoval, v katerih barvah bodo v sezoni 2027 dirkali njegovi tekmeci.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Tole je očitno," je dejal, ko je Marca Marqueza umestil v garažo tovarniškega Ducatija, ob bok Španca pa je po kratkem premisleku postavil Pedra Acosto.

V svoje trenutno moštvo je nato postavil Marca Bezzecchija, ki je pred kratkim tudi uradno naznanil podaljšanje sodelovanja z Aprilio. Verjame, da bi mu družbo lahko delal Enea Bastianini ali Raul Fernandez, naposled pa se je odločil za slednjega.

Preberi še Bezzecchi in Aprilia dahnila usodni da

K Yamahi je uvrstil Francesca Bagnaio, zraven Italijana pa je k japonskemu proizvajalcu postavil tudi sebe. "Zaradi govoric, samo zaradi govoric," je svojo potezo pojasnil Španec. Iz dirkaške karavane namreč prihajajo informacije, da je Martin že pred začetkom letošnje sezone z Yamaho podpisal pogodbo o sodelovanju za prihodnjo.

Preberi še Martin k Yamahi, Acosta novi moštveni kolega Marca Marqueza?

Pri poltovarniški Yamahi tudi v sezoni 2027 vidi Topraka Razgatliogluja, za njegovega moštvenega kolega pa je postavil Izana Guevaro, ki bo v letošnji sezoni še dirkal v razredu moto2.

Jorge Martin
Jorge Martin
FOTO: Profimedia

Trenutnega dirkača tovarniške Yamahe Fabia Quartararoja je prestavil k tovarniški Hondi, po njegovi napovedi bo Francoz dirkal ob boku Joana Mira.

Luco Marinija je iz Honde premestil v moštvo VR46 zraven Franca Morbidellija, v ekipo Gresini pa je postavil Bastianinija in Fermina Aldeguerja.

Preberi še Bo Marc Marquez v sezoni 2027 na počitnicah? 'Mogoče, nikoli se ne ve'

V tovarniško moštvo KTM-a je postavil lanskega podprvaka Alexa Marqueza z besedami: "Mislim, da si želi biti tovarniški dirkač," zraven njega pa je premaknil Brada Binderja.

V moštvu LCR sprememb v primerjavi z letošnjo sezono ne napoveduje, prepričan je, da bosta svoja sedeža pri poltovarniški ekipi Honde ohranila Johann Zarco in Diogo Moreira.

V ekipi Tech3 v prihodnji sezoni vidi Mavericka Vinalesa in dirkača srednjega razreda Daniela Holgada, v Aprilijino poltovarniško ekipo Trackhouse pa je umestil Aija Oguro in dirkača moto2 Davida Alonsa. "Alonso si zasluži napredovati v elitni razred, ne vem pa, v kateri ekipi bo."

motogp jorge martin francesco bagnaia

Bo Marc Marquez v sezoni 2027 na počitnicah? 'Mogoče, nikoli se ne ve'

ummax
15. 02. 2026 10.30
Martin ima srečo da je osvojil kar je, ker v tistih mesecih do naslova ni imel konkurence...če misli da bo z Yamaho dobil boljši paket kot pri Apriliji pa srečno, nisem pa siguren v to.
Odgovori
+2
2 0
Luigi Taveri II.
14. 02. 2026 21.03
Mi smo tudi Valentina Rossija videli še dve leti pri Razvanu Razaliju, pa lastnik ni imel želodca za to
Odgovori
-10
1 11
Jezdimir...hehehe
15. 02. 2026 09.55
Nič niste videli ublali ste ga na Rossija, brez debate...hehehe
Odgovori
+2
3 1
JackRussell
14. 02. 2026 18.28
Najprej je potrebno odpeljati sezono 2026, potem pa ..
Odgovori
+14
14 0
bibaleze
