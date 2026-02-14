Martin se v sezoni 2027 vidi pri Yamahi skupaj z Bagnaio

Jorge Martin naj bi imel za prihodnje leto že zagotovljen sedež pri Yamahi, vendar Španec glede svoje prihodnosti še naprej ostaja skrivnosten. Je pa zato s toliko večjim veseljem ugotavljal in napovedoval, v katerih barvah bodo v sezoni 2027 dirkali njegovi tekmeci.
"Tole je očitno," je dejal, ko je Marca Marqueza umestil v garažo tovarniškega Ducatija, ob bok Španca pa je po kratkem premisleku postavil Pedra Acosto.
V svoje trenutno moštvo je nato postavil Marca Bezzecchija, ki je pred kratkim tudi uradno naznanil podaljšanje sodelovanja z Aprilio. Verjame, da bi mu družbo lahko delal Enea Bastianini ali Raul Fernandez, naposled pa se je odločil za slednjega.
K Yamahi je uvrstil Francesca Bagnaio, zraven Italijana pa je k japonskemu proizvajalcu postavil tudi sebe. "Zaradi govoric, samo zaradi govoric," je svojo potezo pojasnil Španec. Iz dirkaške karavane namreč prihajajo informacije, da je Martin že pred začetkom letošnje sezone z Yamaho podpisal pogodbo o sodelovanju za prihodnjo.
Pri poltovarniški Yamahi tudi v sezoni 2027 vidi Topraka Razgatliogluja, za njegovega moštvenega kolega pa je postavil Izana Guevaro, ki bo v letošnji sezoni še dirkal v razredu moto2.
Trenutnega dirkača tovarniške Yamahe Fabia Quartararoja je prestavil k tovarniški Hondi, po njegovi napovedi bo Francoz dirkal ob boku Joana Mira.
Luco Marinija je iz Honde premestil v moštvo VR46 zraven Franca Morbidellija, v ekipo Gresini pa je postavil Bastianinija in Fermina Aldeguerja.
V tovarniško moštvo KTM-a je postavil lanskega podprvaka Alexa Marqueza z besedami: "Mislim, da si želi biti tovarniški dirkač," zraven njega pa je premaknil Brada Binderja.
V moštvu LCR sprememb v primerjavi z letošnjo sezono ne napoveduje, prepričan je, da bosta svoja sedeža pri poltovarniški ekipi Honde ohranila Johann Zarco in Diogo Moreira.
V ekipi Tech3 v prihodnji sezoni vidi Mavericka Vinalesa in dirkača srednjega razreda Daniela Holgada, v Aprilijino poltovarniško ekipo Trackhouse pa je umestil Aija Oguro in dirkača moto2 Davida Alonsa. "Alonso si zasluži napredovati v elitni razred, ne vem pa, v kateri ekipi bo."
