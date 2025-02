Martin se je javil po hudi poškodbi: Dirk je veliko, a roka je samo ena

OGLAS

Le še nekaj dni nas loči do nove sezone motociklističnega dirkanja, ki se bo tokrat začela na Tajskem, kjer pa ne bo aktualnega prvaka Jorgeja Martina, ki mora okrevati po poškodbah, ki jih je utrpel na testiranju in treningih tik pred začetkom sezone. 27-letni Španec je najprej na začetku februarja grdo padel na testiranju v Sepangu in si zlomil desno roko in levo stopalnico.

Član italijanske Aprilie je nato v Barceloni uspešno prestal operacijo desne roke, a s tem težav še zdaleč ni bilo konec. V ponedeljek je namreč na treningu Martin še enkrat padel in si zlomil še levo roko ter desno peto. In tudi po tej poškodbi je moral pod nož, zaradi katerega bo izpustil začetek nove sezone ta konec tedna v Buriramu.

Na dan, ko bi moral 'Martinator' pripotovati v Buriram, pa se je prvič po drugem padcu v kratkem času z dolgim zapisom javil na Instagramu. "Udarci so vedno težki, a ko si sledijo eden za drugim, je še toliko težje. Tokrat so bili še posebej močni tako fizično kot psihično in zaradi njih bom prvič v življenju izpustil uvodno dirko sezone," je v uvodu zapisal Martin, ki je tudi pojasnil, kaj se je zgodilo v ponedeljek na treningu: "Leto se ni začelo tako, kot bi si želel. V ponedeljek, ko sem prvič po padcu v Sepangu treniral, da bi v čim boljšem stanju prišel na Tajsko, me je znova izstrelilo iz motorja in poleg treh zlomov, ki sem jih utrpel že pred dvema tednoma, sem utrpel še štiri nove."

Kljub poškodbam še pred začetkom sezone je aktualni prvak motoGP zapisal še, da je prepričan, da bo okreval po poškodbah, in namignil, da se v karavano motoGP ne bo vrnil, dokler se mu roka ne bo popolnoma pozdravila: "Če mi je kaj jasno, je to, da je udarce, kot je ta, mogoče premagati. Ne vem, ali bom zaradi tega močnejši, vem pa, da bom to prebolel, kot sem vselej do sedaj. Zdaj je moj edini cilj, da si 100-odstotno opomorem, da bom lahko spet dirkal in užival v svoji strasti, v motociklizmu. Dirk je veliko, a roka je samo ena." Za konec pa je dirkač s številko ena še dodal: "Hvala Aprilii, ker me je ves čas podpirala, moji družini, vsem navijačem in vsem ljudem, ki me vsak dan spodbujajo. Iz vsega srca."