Martin: Sem najboljši dirkač in številke to dokazujejo

"To je zelo težko reči. Kaj sploh pomeni biti najboljši dirkač? To je zelo večplastno. Dirkamo na zelo visokem nivoju, toda jasno je, da smo štirje ducatijevi dirkači; Francesco Bagnaia, Marc Marquez, Enea Bastianini in jaz, ki smo korak pred vsemi," je z odgovorom previdno začel Španec.

"Mogoče se zdi arogantno, toda mislim, da sem trenutno najboljši od vseh. Še naprej moram izpopolnjevati malenkosti in napredovati, s tem ne smem odnehati. Če tega ne počneš, lahko namreč v pol leta s prvega padeš na osmo mesto. Toda mislim, da sem najhitrejši, in tudi številke to dokazujejo, tega ne trdim le jaz," je sklenil lanski podprvak.