Martin slavil na sprint dirki, na zmagovalnem odru tudi Marquez in Vinales

Jorge Martin (Prima Pramac Racing) je tudi ob vstopu v sprint dirko pokazal, zakaj ga mnogi upravičeno v letošnji sezoni postavljajo v vlogo enega od glavnih favoritov za skupno zmago v elitnem motociklističnem razredu motoGP. Španec je izkoristil najugodnejši startni položaj, ki si ga je pridirkal predhodno v kvalifikacijah, in si že po polovici krajše različice nedeljske glavne dirke za VN Francije privozil lepo prednost dobre sekunde in desetinke pred najbližjim zasledovalcem Marcom Bezzecchijem (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Največji preskok po lestvici glede na rezultate kvalifikacij je uspel komu drugemu kot velemojstru dirkanja na dveh pnevmatikah Marcu Marquezu (Gresini Racing MotoGP), ki je s 13. mesta skočil najprej na tretje mesto in po zdrsu do tedaj drugouvrščenega Bezzecchija na končno drugo. "Za nami so zahtevne kvalifikacije in zdaj še sprint dirka. Vesel sem, da sem izboljšal svoj položaj po zelo slabih kvalifikacijah. Po tem drugem mestu bo bistveno lažje vstopiti v nedeljsko dirko, ki bo znova velik izziv tako zame kot za moštvo," je po osvojenem drugem mestu na sprintu dejal zadovoljni Marc Marquez.