Martin s svojim dekletom divjal po stezi v Misanu: Ni mi bilo všeč!

Španski dirkač Jorge Martin je svoji izbranki Marii Monfort Matutes podaril vožnjo, ki je ne bo nikoli pozabila. Posadil jo je na Apriliin motocikel in skupaj z njo odpeljal krog ali dva po stezi v Misanu.

Dekle dirkača je vse do zadnjih trenutkov dvomila v svojo odločitev. "Nikoli se ne vozim na motociklu," je pred razburljivo vožnjo živčna priznala 23-letnica. Da si ne bi premislila, jo je Španec kar sam odnesel do motocikla.