Martin s svojim dekletom divjal po stezi v Misanu: Ni mi bilo všeč!

Španski dirkač Jorge Martin je svoji izbranki Marii Monfort Matutes podaril vožnjo, ki je ne bo nikoli pozabila. Posadil jo je na Apriliin motocikel in skupaj z njo odpeljal krog ali dva po stezi v Misanu.
Dekle dirkača je vse do zadnjih trenutkov dvomila v svojo odločitev. "Nikoli se ne vozim na motociklu," je pred razburljivo vožnjo živčna priznala 23-letnica. Da si ne bi premislila, jo je Španec kar sam odnesel do motocikla.
"Meni je bilo super, ne vem pa, kako je bilo njej. Ampak mislim, da se je zabavala," se je ob koncu vožnje za italijansko televizijo Sky Sport pošalil Martin.
Njegovo dekle pa ni imelo istega pogleda na to nepozabno izkušnjo. "Ni mi bilo všeč," je še pod vtisom adrenalina priznala, ko je sestopila z motocikla. A očitno Martinu "trpljenja" ni zamerila, saj mu je po koncu vožnje namenila topel objem.
To ni bilo prvič, da je nekdo od dirkačev Aprilie na motociklu peljal koga izmed svojih najbližjih, lani je Špančev moštveni kolega Marco Bezzecchi po stezi v Misanu divjal s svojo mamo Danielo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.