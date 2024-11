Bagnaia: Za zmago potrebujem pomoč Marca in Bastianinija

Po tem, ko se je Jorge Martin na sobotni sprint dirki pripeljal do zmage, si je s tem močno povečal možnost za prvi naslov svetovnega prvaka v elitni kategoriji. Veliko pa je k temu pripomogel tudi Francesco Bagnaia, ki je storil napako in dirko zaključil predčasno. Španec ima tako možnost naslov proslaviti že na nedeljski dirki za VN Malezije, njegova prednost na prvem mestu namreč sedaj znaša 29 točk. Sam je z besedami sicer previden, zaveda se, da naloga vsekakor ne bo lahka. Spremljajte dogajanje na Kanalu a in VOYO, budilke bo sicer potrebno nastaviti zelo zgodaj.

OGLAS

Bo Jorge Martin naslov prvaka proslavil že v nedeljo? FOTO: Dorna icon-expand

Španec Jorge Martin je na dobri poti, da v letošnjem motociklističnem prvenstvu sezono zaključi kot najboljši dirkač elitnega razreda. To je potrdil tudi s sobotno zmago na sprint dirki. "Za mano je precej težak dan. Pred dirko sem kar precej razmišljal. Današnji "normalen" rezultat bi bil prvo mesto za Pecca (Bagnaia) in drugo mesto zame. Toda, jaz sem samo želel dirkati, tako kot vedno. Seveda sem si želel te zmage. Zagotovo pa je moral Bagnaia tvegati nekoliko več, kot jaz sam. In tudi je, kar je povsem normalno. Tudi mentalno je bilo kar precej težko. Tudi Marc (Marquez) je bil nekajkrat precej blizu mene, pomislil sem tudi na to, da dirko lahko zaključim na drugem mestu. Toda vse skupaj sem do konca dobro nadzoroval."

VN Malezije 2024 FOTO: Kanal A icon-expand

Polovica naloge opravljena bi lahko rekli, toda nedelja prinaša glavno dirko za VN Malezije. Pričakovanja so velika, tako v karavani, kot tudi med navijači. "Jutri nas čaka ena dolga dirka, toda na to sem povsem pripravljen. Dal bom vse od sebe. Že celoten vikend se počutim dobro, tudi na kvalifikacijah je bil cilj prva startna vrsta, in to sem izpolnil. Lahko rečem, da sem zelo hvaležen, da sem v tem položaju sedaj, da lahko že na nedeljski dirki osvojim naslov svetovnega prvaka. Zelo sem vesel, svoje delo opravljamo odlično. Želim ostati osredotočen le na nedeljsko dirko in samo dirkanje. Po mojem mnenju bo zelo težko delo dokončati jutri. Še vedno je veliko dela pred nami. Pomembno je, da smo sto procentno osredotočeni in da tako, kot danes, damo vse od sebe. Če pa se bo ponudila priložnost, jo bom seveda izkoristil. Po mojem mnenju, bo Pecco jutri veliko tvegal, kar pomeni, da čaka vseh ena zanimiva preizkušnja."

Tega se seveda dobro zaveda tudi Italijan, ki kljub napaki, ki jo je storil v soboto, ne opušča želje po vnovični nedeljski zmagi. "Nisem žalosten. Martin je bolje opravil nalogo kot pa mi. Vse napake, ki smo jih storili letos, so se dogodile na sobotnih dirkah. Vemo, na kaj moramo biti pozorni v prihodnje. Ta napaka je bila "nepotrebna", vse sem si pripravil za boj z Jorgejem, toda ... Je nekaj, kar se dogaja, zagotovo pa to ne bo spremenilo mojega mišljenja in namenov pred nedeljsko dirko. Poskušal bom zmagati, tako kot vedno."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči