Martin uspešno prestal operacijo, a datum vrnitve ostaja neznanka

Sedemindvajsetletnega motociklista, ki se je po zmagi v SP 2024 z Ducatijem preselil k Aprilii, so takoj prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so ugotovili zlom v desni dlani in levem stopalu, izključili pa so pretres možganov.

Španec bo izpustil drugi test naslednji teden na tajskem dirkališču Buriram, njegova udeležba na prvi veliki nagradi sezone 2025, ki je na sporedu 2. marca na Tajskem, pa ostaja negotova.