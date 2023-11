Martin: V preteklosti je bilo 21 točk veliko, sedaj pa ni več toliko

Vodilni dirkač prvenstva in tudi aktualni svetovni prvak Francesco Bagnaia hiti k svojemu drugemu zaporednemu naslovu. Bi mu morda lahko uspelo že v soboto? Italijanu lahko načrte prekriža le en dirkač, in to je Španec Jorge Martin, ki je še vedno v resnem boju za prvo mesto v skupnem seštevku.

"Pomembno bo, da jutri (v petek) dobro začnemo, da pridobimo dober občutek. Na treningu moramo biti zares hitri, da pridemo med prvih deset. Prepričan sem, da bo ta steza z novo podlago za nas precej dobra. Od sebe bom dal svoj maksimum," začne vodilni dirkač prvenstva. "V soboto bo pomembno, da bomo čim bolj konkurenčni, poskušal bom priti do zmage na sprint dirki. Seveda bom poskušal osvojiti prvenstvo že ta dan, toda če bo tveganje preveliko, bom sprejel kakršen koli rezultat in poskušal znova v nedeljo." V kakšnih primerih bi se Bagnaia že lahko veselil naslova prvaka sobotnega dne? Če:

- bo zmagal na sprint dirki in Martin ne bo končal višje kot na tretjem mestu,

- bo sprint dirko končal na drugem mestu, Martin pa na petem mestu ali nižje,

- bo sprint dirko končal na tretjem mestu, Martin pa na sedmem mestu ali nižje,

- bo sprint dirko končal na četrtem mestu, Martin pa na osmem mestu ali nižje,

- bo sprint dirko končal na petem mestu, Martin pa na devetem mestu ali nižje,

- bo sprint dirko končal na šestem mestu, Martin pa ne bo med dobitniki točk.

"Zagotovo smo v boljši situaciji, kot je Jorge (Martin), toda 21 točk ni nikoli dovolj za mir," nadaljuje vodilni dirkač prvenstva. Pod kako velikim pritiskom bo dirkal v Valencii? "Moram reči, da sem lani v nedeljo pred dirko čutil velik pritisk, ni mi bilo lahko. Toda mislim, da sem letos bolj pripravljen, da vse nekoliko bolje razumem. Veliko sem se naučil, tako da bom letos stres lahko bolje obvladal. Pritisk bo seveda iz dneva v dan večji."

Bagnaia tudi o tem, koliko mu bo pomenilo, če bo naslov osvojil že drugo leto zapovrstjo: "Kolikor se spomnim, sta nekaj takega dosegla samo Vale (Rossi) in Marc (Marquez), tako da bi bilo zares super doseči ta cilj. Vendar pa je to nekaj, o čemer trenutno težko razmišljam. Ker se želim osredotočiti le na petkov dan in uživati na svojem motociklu."