Martin uspešno brani vlogo favorita na sprint dirki, Oliveira drugi, Bagnaia trenutno tretji

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Razplet kvalifikacij za Jorgejem Martinom je sicer postregel z manjšim presenečenjem, saj sta si prvo startno vrsto privozila še dirkača, ki ne krojita vrha. Drugi je bil na koncu Portugalec Miguel Oliveira , tretji pa Španec Raul Fernandez. Za četrtim Bagnaio sta kvalifikacije končala Španec Alex Marquez in Italijan Franco Morbidelli . Vprašljivi pa so nadaljnji nastopi v Nemčiji sedmega Španca Mavericka Vinalesa , ki je ob zadnjem poskusu pri veliki hitrosti grdo padel.

Brez zadnjega dela kvalifikacij in možnosti za preboj v ospredje pa je ostal nekdanji svetovni prvak Marc Marquez. Član ekipe Gresini Ducati je v prvem delu kvalifikacij tik pred koncem še skušal priti na eno od prvih dveh mest, ki vodita v zadnji del, a mu je poskus z neodgovorno počasno vožnjo in menjavo dirkaške linije sredi zavoja preprečil Nemec Stefan Bradl, tako da je moral Marquez zavirati in je kvalifikacije končal na 13. mestu.