'Aprilia? Vidim velik potencial, z dirkalnikom sva že na ti'

Še "pijan" od slave po osvojenem (prvem) naslovu motociklističnega prvaka v razredu motoGP za sezono 2024 je Jorge Martin sedel na Apriliin dirkalnik in se spustil v novo dirkaško avanturo z novo ekipo. Testiranja v Barceloni so 25-letnega Španca prepričala, da ima nova ekip velik potencial. "Z veseljem lahko potrdim, da sva z novim dirkalnikom na ti. Velika hvala novi ekipi, ki tako lepo skrbi zame in je naredila vse, da je bil prihod v novo garažo lahkoten," je bil v pogovoru za Gazzetto Dello Sport slikovit Martin.