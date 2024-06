Martin: Vozil sem kot začetnik

Po padcu Jorgeja Martina na sobotni sprint dirki so imeli ostali dirkači ta vikend v italijanskem Mugellu odlično priložnost, da se vodilnemu Špancu približajo v skupnem seštevku. To je na nedeljski dirki najbolje izkoristil Francesco Bagnaia, ki je hitro po začetku dirke prevzel vodstvo in slednjega do ciljne črte ni izpustil. Za dodaten spodrsljaj je Martin poskrbel v zadnjem ovinku, ko je predse spustil Eneo Bastianinija in posledično končal na tretjem mestu. Najhitrejša trojica si je po koncu dirke ogledala vrhunce, Martin pa je bil nad svojo napako vidno razočaran. "Res boli, ko se to zgodi v zadnjem ovinku. Pred zadnjim krogom sem imel slabo sekundo prednosti in mislil sem si, da lahko mirno odvozim. Ne morem verjeti, vozil sem kot začetnik," je ob ogledu posnetka dejal Martin.