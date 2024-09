Martin o zgrešeni strategiji: Naslednjič tega ne bom več storil

Ko pa so stezo vedno bolj močile dežne kaplje, se je Španec odločil tvegati in zapeljati v garažo na menjavo motocikla. Ostali v vodilni skupini ga niso posnemali in so ostali na delno razmočeni stezi, kar se je izkazalo za boljšo potezo. Deževje je namreč hitro ponehalo, steza pa se je začela sušiti, kar je pomenilo, da je moral Martin ponovno zamenjati motocikel in s tem zapravil vse možnosti za lep rezultat. Dirko je na koncu sklenil kot 15.