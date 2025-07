Martin: Ničesar ne obžalujem, ne rabim se opravičevati

MotoGP – VN Češke FOTO: VOYO icon-expand

Jorge Martin je poudaril, da ničesar ne obžaluje in se ekipi tudi ni opravičil, saj je deloval v najboljšem interesu svoje kariere in prihodnosti."Ko si v bolnišnici z dvanajstimi zlomljenimi rebri in ne spiš teden dni, nihče ne more razumeti, kaj ti gre po glavi. Nisem vedel, ali bom sploh še lahko kdaj dirkal," je dejal. Aktualni svetovni prvak se bo ta konec tedna vrnil na dirkališče na VN Češke, potem ko je bil odsoten vse od padca v Katarju ob svoji prvi vrnitvi po poškodbi. "Menim, da sem v teh nekaj mesecih ravnal tako, kot je bilo najbolje za mojo prihodnost in zame osebno," je še povedal.

Zdaj smo ponovno skupaj. Začeli bomo znova, se pogovarjali in če bodo menili, da moram nekaj narediti za izboljšanje odnosa, bom to tudi storil. Zame je zelo pomembno, da v paddocku čutim pripadnost ekipi, da smo kot družina. Odnosi so kot vlak smrti; če ti je druga oseba res všeč, se boš potrudil, da ostaneta skupaj. Z Aprilio sva se sicer močno "spopadla", a zdaj je čas, da skupaj gradimo in zmagujemo.

V ekipi Aprilia kljub pretekli napetosti skušajo obnoviti odnose, Martin pa zagotavlja, da bo storil vse, da znova vzpostavijo pozitivno vzdušje. Poudaril je pomen odprte komunikacije in dejal, da se želi znova povezati z moštvom: "Zame je pomembno, da se v paddocku počutim kot del družine. Pogovarjal sem se z vsemi v ekipi, s testno ekipo, s katero sem vozil prejšnji teden, tudi z Massimom. Skupaj smo v tem. Gotovo ne bo lahko priti do točke, kjer bo vse idealno, a se bomo borili za to. In jaz bom dal vse od sebe, da dosežemo odlične rezultate.

MARC MARQUEZ: To je dobra novica za MotoGP, za prvenstvo, za Aprilio in predvsem zanj, da je znova na stezi. Na dirkališču bomo spet videli motocikel s številko 1. Morda bo za povratek potreboval nekaj časa … ali pa tudi ne – z Martinom nikoli ne veš. Prepričan sem, da bo v drugem delu sezone zagotovo med najhitrejšimi.

Jorge Martin je po naslovu svetovnega prvaka z moštvom Pramac Ducati leta 2024 prestopil k Apriliji, a se je zaradi serije poškodb in dvomov o prihodnosti spustil v pravni spor z italijanskim proizvajalcem. Poskušal je aktivirati klavzulo, ki bi mu omogočila predčasen odhod po koncu sezone 2025, vendar je Aprilia to zavrnila.

