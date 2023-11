Martin: Zares se veselim Katarja, tam sem vedno hiter

Na dirki za VN Malezije se je do zmage pripeljal Enea Bastianini, na sobotni kratki sprint dirki pa je bil uspešen Alex Marquez. Glavna akterja prvenstva sta glavno nedeljsko dirko zaključila kot tretji oziroma četrti. Bagnaia je stopil na najnižjo stopničko, Jorge Martin je končal kot četrti. "Veste, lahko rečem, da sem nekoliko razočaran nad svojim rezultatom. Zato je najbolje, da počakamo na Katar in poskusimo priti do boljših rezultatov. Na začetku dirke sem se počutil super, toda na neki točki sem začel izgubljati oprijem na sprednjem kolesu in veliko tvegati v desnih ovinkih. Moram biti zadovoljen s 4. mestom. Ni se izšlo tako, kot sem pričakoval, pričakoval sem, da se bom boril za stopničke ali celo za zmago. To je torej največ, kar sem danes lahko naredil. Tako to je, zato pojdimo na naslednjo. Katar mi je zares všeč, tam sem v zadnjih dveh sezonah dosegel dva pole positiona, tam sem bil tudi na stopničkah na svoji drugi dirki v razredu motoGP. Resnično se že veselim. Gre za stezo, kjer sem vedno hiter," je po dirki povedal Španec.